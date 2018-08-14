Комитеты в Раде оградят колючей проволокой

В системе Prozorro зарегистрированы закупки как самой колючей проволоки, так и услуг по ее установке

Управление делами Верховной Рады заключило договор на покупку и установку барьера из колючей проволоки и его установки для охраны здания по ул.Банковая, 6-8 – по этому адресу расположены комитеты парламента и его приемная.

Информация об этом обнародована на сайте госзакупок Prozorro. Закупка была допороговой, на 26 120 гривен, поэтому она была проведена по договорной процедуре – без открытых торгов. Установку барьера выполнит компания поставщик – это обойдется бюджету еще в 22 800 гривен.

Напомним, вся страна начинает готовиться к старту осени, и пока родители озабочены предшкольными покупками, госорганы тоже не отстают и активно закупают стройуслуги и патриотическую символику в системе электронных госзакупок ProZorro. "Сегодня" промониторила ресурс и узнала, чем заняты государственные завхозы на каникулах.

А весной системе Prozorro исполнилось два года. По мнению эксперта по электронным закупкам Сергея Сарафанюка, пока бизнес не видит реализации своих прав на конкурентную борьбу, но предприниматели все равно должны стараться и участвовать в торгах.