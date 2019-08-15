Комитеты, значки и праздник Рады: какие решения приняли новые депутаты

Согласовав график работы перед открытием Верховной Рады IX созыва, члены подготовительной депутатской группы поддержали инициативу о сокращении количества парламентских комитетов с 27 до 23.
Соответствующее решение было принято на заседании, которое состоялось 15 августа в Киеве.
В частности, предлагается сформировать следующие парламентские комитеты:
- Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Комитет по вопросам бюджета;
- Комитет по вопросам экономического развития;
- Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;
- Комитет по вопросам образования, науки и инноваций;
- Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, национальных меньшинств, межнациональных отношений;
- Комитет по вопросам цифровой трансформации;
- Комитет по вопросам правовой политики;
- Комитет по вопросам аграрной и земельной политики;
- Комитет по вопросам антикоррупционной политики;
- Комитет по вопросам правоохранительной деятельности;
- Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
- Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;
- Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
- Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
- Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;
- Комитет по вопросам экологической политики и природопользования;
- Комитет по вопросам свободы слова;
- Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;
- Комитет по вопросам внешнеполитической политики и межпарламентского сотрудничества;
- Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;
- Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
- Комитет по вопросам молодежи и спорта.
Таким образом, кроме сокращения количества комитетов Рады, также была упразднена спецкомиссия по приватизации.
Помимо того, на заседании подняли вопрос о создании временной специальной комиссии по делам ветеранов, но к какому-либо консенсусу депутатов прийти не смогли.
Данный вопрос будет позже дополнительно рассмотрен на заседании профильной подгруппы.
Кроме того, члены группы решили обратится в Центральную избирательную комиссию с тем, чтобы депутатские удостоверения и нагрудные значки парламентарии получали не в ЦИК, а в здании Верховной Рады.
Также подготовительная депутатская группа решила расширить список лиц, который пригласят на торжественное заседание. Кроме представителей диппредставительств предполагается пригласить и делегатов от межпарламентских международных организаций, в которых Украина принимает участие.
Напомним, данное заседание подготовительной депутатской группы стало уже третьим по счету. Впервые подготовительная группа собралась 9 августа, ее председателем стал Дмитрий Разумков. На первом заседании новоизбранные депутаты, в частности, создали две подгруппы подготовительной группы. Также парламентарии предварительно определили количество депутатов в комитетах.
Заседание подготовительной депутатской группы было одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться на нашем сайте.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк