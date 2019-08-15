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Комитеты, значки и праздник Рады: какие решения приняли новые депутаты

Сегодня, 20:13

Стали известны результаты третьего заседания подготовительной депутатской группы

Новый парламент почти на 60% будет состоять из "слуг народа". Фото: М. Маркив

Новый парламент почти на 60% будет состоять из "слуг народа". Фото: М. Маркив

Согласовав график работы перед открытием Верховной Рады IX созыва, члены подготовительной депутатской группы поддержали инициативу о сокращении количества парламентских комитетов с 27 до 23.

Соответствующее решение было принято на заседании, которое состоялось 15 августа в Киеве.

В частности, предлагается сформировать следующие парламентские комитеты:

  1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  2. Комитет по вопросам бюджета;
  3. Комитет по вопросам экономического развития;
  4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;
  5. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций;
  6. Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, национальных меньшинств, межнациональных отношений;
  7. Комитет по вопросам цифровой трансформации;
  8. Комитет по вопросам правовой политики;
  9. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики;
  10. Комитет по вопросам антикоррупционной политики;
  11. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности;
  12. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  13. Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  14. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
  15. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
  16. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;
  17. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования;
  18. Комитет по вопросам свободы слова;
  19. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;
  20. Комитет по вопросам внешнеполитической политики и межпарламентского сотрудничества;
  21. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;
  22. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
  23. Комитет по вопросам молодежи и спорта.

Таким образом, кроме сокращения количества комитетов Рады, также была упразднена спецкомиссия по приватизации.

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Помимо того, на заседании подняли вопрос о создании временной специальной комиссии по делам ветеранов, но к какому-либо консенсусу депутатов прийти не смогли.

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Данный вопрос будет позже дополнительно рассмотрен на заседании профильной подгруппы.

Кроме того, члены группы решили обратится в Центральную избирательную комиссию с тем, чтобы депутатские удостоверения и нагрудные значки парламентарии получали не в ЦИК, а в здании Верховной Рады.

Также подготовительная депутатская группа решила расширить список лиц, который пригласят на торжественное заседание. Кроме представителей диппредставительств предполагается пригласить и делегатов от межпарламентских международных организаций, в которых Украина принимает участие.

Напомним, данное заседание подготовительной депутатской группы стало уже третьим по счету. Впервые подготовительная группа собралась 9 августа, ее председателем стал Дмитрий Разумков. На первом заседании новоизбранные депутаты, в частности, создали две подгруппы подготовительной группы. Также парламентарии предварительно определили количество депутатов в комитетах.

Заседание подготовительной депутатской группы было одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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Верховная Рада депутаты парламент подготовительная группа

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