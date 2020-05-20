Коммунальщикам могут разрешить "взламывать" жилье должников без их согласия

В Верховной Раде рассматривают возможность разрешения доступа к жилью людей, которые задолжали оплату за ЖКХ, чтобы остановить предоставления коммунальной услуги и предотвращения аварий.

За принятие соответствующего законопроекта №2458 за основу проголосовали 239 депутатов при 226 необходимых, сообщают "Українськi Новини".

Согласно тексту законопроекта, Рада намерена предоставить возможность получать доступ к жилью без согласия владельца в случаях, связанных с необходимостью спасения жизни и здоровья людей и/или имущества, для проведения осмотра или предотвращения аварии, а также для ограничения (прекращения) предоставления коммунальной услуги.

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"Несанкционированный доступ к жилью, иному объекту недвижимого имущества для ограничения (прекращения) предоставления коммунальной услуги происходит без получения согласия его владельца (пользователя), если такой собственник (пользователь) отказывается допустить в принадлежащее ему жилье (другой объект недвижимого имущества) представителя исполнителя", - говорится в документе.

В свою очередь, эксперты предупредили о том, что это предложение противоречит антикоррупционному законодательству, и предложили исключить из законопроекта положение о возможности несанкционированного доступа к жилью, так как это создает благоприятные условия для осуществления коррупционных действий.

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Напомним, ранее в столице ввели ежеквартальные взносы для потребителей многоквартирных домов.

Кроме того, был обнародован проект новой методики расчета стоимости транспортировки газа. В случае принятия этого документа стоимость доставки газа может вырасти, в зависимости от региона, от 15% до 3,8 раза, что явно увеличит суммы в квитанции за коммуналку.

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Однако украинцы, по карману которых сильно бьют счета за "коммуналку", могут оформить субсидии. О том, что изменилось в системе субсидий осенью-2019 и как оформить помощь от государства, смотрите в видео сайта "Сегодня":

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