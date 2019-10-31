Комплексный пакет помощи для Украины: Столтенберг раскрыл детали

Альянс усиливает устойчивость Украины к гибридным угрозам и кибератакам

Столтенберг и Зеленский. Фото: REUTERS/AP

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что члены и партнеры альянса обязались выделить более 40 млн евро на поддержку Украины. Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским после заседания Комиссии Украина – НАТО в Киеве.

"НАТО продолжает оказывать Украине практическую поддержку. Сегодня мы рассмотрели наш Комплексный пакет помощи для Украины. С помощью десяти трастовых фондов члены и партнеры НАТО обязались выделить более 40 млн евро для поддержки Украины", - заявил Столтенберг.

В частности, он отметил, что речь идет о таких направлениях, как совершенствование систем командования и управления, кибербезопасности и медицинской реабилитации.

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Также Столтенберг сказал, что эта помощь приносит реальные результаты.

"Мы помогаем раненым военнослужащим, мужчинам и женщинам, получить необходимое им лечение. Мы усиливаем устойчивость Украины к гибридным угрозам и кибератакам", - подчеркнул он.

Кроме того, члены НАТО проводят для украинских военнослужащих военную подготовку, и советники альянса ежедневно оказывают поддержку в реформировании сектора обороны и безопасности Украины.

"Мы также увеличиваем поддержку в регионе Черного моря путем учений, визитов в порты и обмена информацией", - добавил он.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями вокруг визита в Украину Совета НАТО и генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Более подробно об этом вы можете узнать в статье на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Визит Столтенберга в Украину

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