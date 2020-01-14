Конец каникул: Что рассмотрит Рада на первом в этом году заседании

Депутаты вернулись с зимних каникул. После трехнедельного перерыва представители фракций собрались на заседание Согласительного совета, который начали минутой молчания – почтили память погибших в крушении украинского самолета в Иране. Председатель Верховной Рады призвал парламентариев приложить все усилия, чтобы расследование дела было доведено до конца, а виновных – наказали.

"Комитетам по вопросам национальной безопасности и обороны, и международного сотрудничества, – провести заседание, выразить свою позицию, позицию Верховной Рады. Так же я обращаюсь к нашим коллегам – подготовить постановление Верховной Рады Украины по поводу этих событий", – сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

В пятницу, во время часа вопросов к правительству, депутаты планируют заслушать руководителя министерства иностранных дел о ходе расследования трагедии.

А уже сегодня – хотят внести изменения в госбюджет, чтобы заработал Фонд развития предпринимательства, и представители малого бизнеса в небольших городах и селах могли получать кредиты под 3-7% годовых – для развития собственного дела.

"Чтобы мы могли запустить обещанную Президентом программу для предпринимателей, которые возвращаются в Украину и начинают свой бизнес", – заявил представитель Президента в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук.

Сегодня также могут проголосовать за направление в Конституционный суд инициированного президентом законопроекта о завершении децентрализации. Он предусматривает введение нового административно-территориального устройства и введение института префектов. Все города и села хотят объединять в общины, общины – в округа, а округа – в области.

"Децентрализация – это очень важная составляющая реформ. И одна из самых успешных реформ. И нужно ее завершать. И нужно, чтобы местные выборы в этом году, которые должны быть в октябре, происходили уже в обновленном административно-территориальном устройстве страны – в общинах, возможно, в округах", – считает народный депутат Украины Александр Корниенко (фракция партии "Слуга народа").

А еще на этой неделе депутаты планируют внести поправки в регламент Верховной Рады. Подготовили закон, по которому смогут изменять продолжительность заседания в любой момент, а не только утром, как сейчас. Неотложные законопроекты президента предлагают рассматривать вне очереди. И вносить их в повестку дня без голосования.

А чтобы инициировать отмену любого уже принятого закона, нужно будет обращение не менее 45 депутатов, а не одного, как сейчас. Также такое право получат президент и правительство.

Фракции меньшинства эти изменения не устраивают. Говорят: эти инициативы уменьшают роль депутата в отмене решений.

"Эти изменения были внесены председателем одной фракции. Именно крупнейшей фракции. И если мы их примем, это будет означать то, что шесть других фракций и групп могут освобождать этот зал, пленарный зал. Потому что мы превращаем работу парламента в откровенную профанацию", – говорит народный депутат Украины Ярослав Железняк (фракция партии "Голос").

"Полностью присоединяется "Европейская солидарность" к тем оценкам, которые коллеги дают закону о регламенте. Который просто добивает Верховную Раду как независимый орган власти и нивелирует статус не просто отдельного народного депутата, но и целых фракций, если они не относятся к монобольшинству. Мы подготовили альтернативный законопроект", – заявила народный депутат Украины Ирина Геращенко (фракция партии "Европейская солидарность").

А вот рассматривать во втором чтении законопроект, который должен открыть рынок земли, на этой неделе депутаты таки не планируют. Хотя его финальную версию аграрный комитет одобрил еще до нового года.

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