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"Конечная цель – членство в НАТО": Зеленский готовит важный указ

24 февраля, 13:35

Иван Апаршин рассказал, что Украина получит четкий приоритет

В ближайшее время президент Владимир Зеленский подпишет указ о Стратегии национальной безопасности и обороны, в котором конечной целью указывается полноправное членство Украины в НАТО. Об этом сообщил генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Иван Апаршин.

По его словам, в Украине сегодня уже не обсуждается вопрос обретения членства в НАТО, и в ближайшее время в Стратегии по нацбезопасности определят вступление в Альянс как конечную цель нашей страны.

"В ближайшее время, в течение двух-трех месяцев, будет военная стратегия Украины. Там также будет прямая норма о вступлении Украины в НАТО… Конечная цель Украины – это полноправное членство Украины в НАТО", – заявил Апаршин на публичной дискуссии "Годовщина внесении изменений в Конституцию: результаты и достижения органов государственной власти и общественных организаций на пути Украины в НАТО".

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Представитель Офиса президента отметил, что военное командование обсуждает варианты скорейшего перехода на новую систему управления армией. Также он сказал, что в принятый ранее государственный оборонный заказ будут внесены изменения.

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"Вы читаете иногда такие публикации, ГОЗ нового президента Украины провален, ракетная программа там не предусмотрена. Это неправда. Абсолютная неправда. Вы увидите реальные цифры... Есть там и ракетная программа, там и украинский корвет, и средства радиоэлектронной борьбы, и там меры, направленные на то, чтобы Вооруженные силы Украины в ближайшие три-пять лет были оперативно совместимы с аналогичными вооруженными силами стран-членов НАТО", – заявил Апаршин и добавил, что будут вдвое увеличены закупки новых ракет.

Как сообщали новости "Сегодня", в январе под председательством президента состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором была рассмотрена Стратегия национальной безопасности Украины "Безопасность человека – безопасность страны". А уже в феврале, на очередном заседании СНБО, Зеленскому передали стратегию нацбезопасности и выделили три ее главных принципа.

Смотрите также видео обращения Зеленского к народу из-за ситуации в Новых Санжарах:

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НАТО указ стратегия Владимир Зеленский Апаршин

Источник: УНИАН

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