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Конференция по безопасности: с чем приехали в Германию мировые лидеры

Сегодня, 22:26

Как дискуссии мировых лидеров скажутся на будущем Украины

Конференция по безопасности: с чем приехали в Германию мировые лидеры Политика Как дискуссии мировых лидеров скажутся на будущем Украины

В трехдневном форуме Мюнхенской конференции сегодня напряженный день. Панельные дискуссии, кулуарные встречи президентов, переговоры руководителей оборонных ведомств и спецслужб происходят в режиме нон-стоп и продлятся до 24 часов. И это только по официальной программе. А сколько договоренностей может быть достигнуто ночью, никто не спрогнозирует. И если почти два десятилетия здесь в Мюнхене главной темой всегда был терроризм, то в этом году на конференции по безопасности говорят о разрушении мирового порядка из-за новой внешней политики Вашингтона и обострения отношений между Западом и Россией.

Делегация США этот раз крупнейшая за всю историю форума. Чтобы понять, сколько здесь представителей Госдепа, Пентагона и Конгресса, достаточно лишь увидеть кортеж или все автомобили, которые растянулись на целый квартал.

Заявлений вице-президента Майка Пенса здесь ждали если не со страхом, то с тревогой. Он сюда приезжал два года назад, сразу после инаугурации Трампа. Тогда Пенс публично указал странам ЕС на необходимость увеличить финансовые взносы в бюджет НАТО. Теперь выразил удовлетворение, что взносы выросли. А потом, будто опровергая обвинения в адрес Трампа в симпатиях к Путину, заявил о жесткой позиции Белого Дома в отношении Кремля.

"Президент Трамп намерен привлечь Россию к ответственности и за изменение границ в Европе, и за использование химического оружия в Великобритании. Также наша администрация занимает очень жесткую позицию о продолжении строительства газопровода Северный поток-2. Мы не будем молча наблюдать, как наши союзники по НАТО закупают газ, а по сути оружие в третьих странах", – заявил он.

О введении нового, так называемого "азовского" пакета санкций против России из-за ее действия на море и отказ освобождать украинских пленных моряков, украинский президент говорил едва ли не на всех двусторонних встречах. В частности, с тем же Пенсом.

"Опровержены те ожидания наших оппонентов об усталости от Украины. Потому что Украина сегодня  в повестке дня абсолютного большинства выступающих. Без безопасности в Украине не может быть глобальной безопасности и безопасности в Европе", – заявил Порошенко.

Встреча с американским госсекретарем совпадала по времени с украинским обедом, организованным фондом Виктора Пинчука. Это третье такое мероприятие во время Мюнхенской конференции. До 2015 году меценат собирал украинских и иностранных политиков только на украинском завтрак в Давосе. На этот раз в баварский столице, собственно, как и в январе в Швейцарии, говорили о предстоящих выборах в Украине. Но акцент был сделан не только на открытость и демократию волеизъявления, а именно на безопасность избирательного процесса Украины.

"Те вызовы, которые сегодня есть в Украине, могут затронуть и Европу. И если что-то произойдет с Украиной, это же может случиться и с вами. Мы сегодня в Мюнхене, чтобы сказать, что нынешние выборы в Украине нужно защитить от любых вмешательств иностранных игроков, чтобы они прошли честно без фальсификаций", – заявил Пинчук.

Напомним, в Украине официально стартовала избирательная президентская кампания

Сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

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Тег Россия, видео, Германия, США, запад, мюнхенская конференция

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