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Конференцию по реформам в Украине 2020 будет принимать Литва

2 июля, 18:36

Этот вопрос решили Владимир Зеленский и Линас Линкявичюс на встрече в Торонто

Владимир Зеленский и Линас Линкявичюс. twitter.com/LinkeviciusL
Владимир Зеленский и Линас Линкявичюс. twitter.com/LinkeviciusL.

В следующем году международную конференцию по вопросам реформ в Украине, которая сейчас проходит в Канаде, примет Литва.

Об этом сообщил министр иностранных дел балтийского государства Линас Линкявичюс после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, который находится с официальным визитом в Канаде.

"Встретился с президентом Зеленским перед конференцией по поддержке реформ в Украине, чтобы заверить в активной помощи Литвы по ускорению структурных реформ в Украине. Крайне важно сделать реформы необратимыми, приносящими пользу всем украинцам. Договорились, что следующую конференцию будет принимать Литва", – написал глава литовского МИД в своем Twitter.

Напомним, что, кроме Линкявичюса, у Зеленского запланированы встречи и с другими политиками. В частности, канадским премьером Джастином Трюдо, членами парламента, а также представителями бизнеса и украинской диаспоры.

На данный момент президент Украины уже провел переговоры с главой МИД Канады Христей Фриланд.


Ранее Трюдо рассказал, что на встрече с Зеленским собирается обсудить пути углубления экономического партнерства и создание хороших рабочих мест для среднего класса в обоих государствах.

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Тег Литва, конференция, реформа, Зеленский, линкявичюс

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