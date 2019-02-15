Конфискованные 1,5 млрд гривен у окружения Януковича скоро поступят в госбюджет – Луценко

По словам генпрокурора, в ближайшие дни деньги поступят на счета Госказначейства

Юрий Луценко, фото: Юрий Луценко / Facebook.

Конфискованные 1,5 млрд гривен у окружения Януковича скоро поступят в госбюджет – Луценко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6d4/4a7/5c66d44a70098.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6d4/4a7/5c66d44a70098.png 2019-02-15T17:06:00+02:00 Политика По словам генпрокурора, в ближайшие дни деньги поступят на счета Госказначейства

В государственный бюджет Украины "в ближайшие дни" поступят почти 1,5 млрд гривен, полученных в результате спецконфискации денежных средств преступной организации времен президентства Виктора Януковича.

Об этом написал генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook сегодня, 15 февраля.

"Сегодня благодаря усилиям Департамента международного сотрудничества ГПУ открыт путь для исполнения приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковича в сумме 1 млрд 478 млн грн, которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства и будут направлены на поддержку армии", – сообщил он.

На вопрос в комментариях, у кого были конфискованы эти средства, Луценко ответил: "Янек и К".

Ранее сообщалось, что 28 января 2015 года Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний, связанных с Януковичем, его близкими, а также с должностными лицами бывшего правительства Украины и связанными с ними лицами. В 2017 году суд последней инстанции позволил конфискацию арестованных средств.

Куда власть планировала направить эти деньги, читайте в статье "Сегодня": Конфискация денег Януковича: что думает власть и куда пойдут средства.

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