Конфискованные 1,5 млрд гривен у окружения Януковича скоро поступят в госбюджет – Луценко
По словам генпрокурора, в ближайшие дни деньги поступят на счета Госказначейства
В государственный бюджет Украины "в ближайшие дни" поступят почти 1,5 млрд гривен, полученных в результате спецконфискации денежных средств преступной организации времен президентства Виктора Януковича.
Об этом написал генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook сегодня, 15 февраля.
"Сегодня благодаря усилиям Департамента международного сотрудничества ГПУ открыт путь для исполнения приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковича в сумме 1 млрд 478 млн грн, которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства и будут направлены на поддержку армии", – сообщил он.
На вопрос в комментариях, у кого были конфискованы эти средства, Луценко ответил: "Янек и К".
Ранее сообщалось, что 28 января 2015 года Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний, связанных с Януковичем, его близкими, а также с должностными лицами бывшего правительства Украины и связанными с ними лицами. В 2017 году суд последней инстанции позволил конфискацию арестованных средств.
Куда власть планировала направить эти деньги, читайте в статье "Сегодня": Конфискация денег Януковича: что думает власть и куда пойдут средства.
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