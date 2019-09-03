Конфликт и считывание эмоций: какой будет новая "Свобода слова" Савика Шустера

На канале "Украина" уже в эту пятницу выйдет в эфир обновленное социально-политическое шоу Савика Шустера

/ Фото: Л. Грубник, Сегодня

Настройка света и звука, проверка камер и установка декораций. В сине-белой студии проводятся последние приготовления, чтобы уже в пятницу, 6 сентября, в 21.00 после длительной паузы в эфире теперь уже канала "Украина" появилось обновленное социально-политическое шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Во вторник, 3 сентября, в большом и просторном павильоне трудятся специалисты, чтобы сделать шоу как можно современней и интересней для аудитории.

"У нас большая команда: в редакторском составе восемь человек, 15 камер, из которых три автоматизированные, 12 операторов, режиссеры, звукорежиссеры. Около 50 человек трудятся над созданием шоу. Сегодня же в студии работают 12 человек из Франции, из Парижа. Кстати, студия у нас самая свежая, самая дорогая, самая современная. Для создания финального продукта мы используем самую технологическую технологию", – отметил автор проекта Савик Шустер.

Шоумен пока не берется прогнозировать, каким будет финальный продукт, и в каком амплуа он сам будет в рамках этой программы. Единственное, на что обращает внимание Савик Шустер, что в его студии неизменным останется рассмотрение конфликтной, важной и социально значимой темы.

"Главное, это – конфликт, который проливает людям свет на то, что происходит. В данном случае, истина в конфликте. Нет конфликта – нет ток-шоу", – добавляет шоумент.

Традиционно Савик Шустер будет приглашать на ток-шоу интересных гостей – политиков, лидеров общественного мнения и экспертов. Так, уже в эту пятницу на "Свободе слова Савика Шустера" появятся лидеры пяти фракций новой Верховной Рады.

"Мы приглашали лидеров партий, которые прошли в Раду. Согласился лидер "Слуги народа", партии "Голос", ОПЗЖ, Юлия Тимошенко, к сожалению,не придет из-за трагедии. Вместо нее придет, думаю, Соболев. Также пригласили Порошенко. Но не знаем, придет ли он", – рассказывает Савик Шустер.

Будут в студии присутствовать и зрители, каждый раз 100 представителей разных регионов тщательно отобранных социологами по критериям возраста, местожительства и региона. Новшеством и изюминкой обновленной "Свободы слова Савика Шустера" станет то, что теперь в рамках программы будет определяться и анализироваться не только отношение зрителей к той или иной проблеме, но и будут считываться их эмоции.

"Люди сознательно и рационально оценивают то или иное событие, того или иного ньюзмейкера. Это такая "холодная" реакция на происходящее. Но что происходит у него внутри, что он чувствует в этот момент? К примеру, политик говорит о повышении цен на газ. И аудитория показывает, что с этим согласна. Но что люди чувствуют в этот момент? Страх, унижение? Благодаря современным технологиям у нас будет возможность считать то, что люди чувствуют в этот момент", – говорит шоумен.

Значит, во время эфира шоумен вместе с гостями будет обсуждать ту или иную проблему. Параллельно одна команда журналистов будет работать с эмоциями зрителей, которые присутствуют в студии, другая – будет анализировать соцсети. Таким образом, Савик Шустер планирует добиться максимально охвата и рассмотрения проблемного вопроса. Что из этого выйдет – можно будет увидеть уже через три дня на телеканале "Украина".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама