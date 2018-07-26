Конфликт может обостриться, но цель не Донбасс: Тымчук озвучил коварный сценарий Путина

В ближайший год президент РФ Владимир Путин крепко возьмется за Украину и возможна эскалация ситуации на Донбассе, чтобы повлиять на будущие выборы в Украине для продвижения прокремлевских кандидатов.

Такое мнение высказал в комментарии "Апострофу" координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, боевики немного уменьшили количество обстрелов и пытаются изобразить видимость перемирия для перегруппировки сил.

"Мы видим, что активно ведется подготовка – создание новых позиций, опорных пунктов, целых районов обороны. И оккупантам невыгодно проводить усиленные обстрелы на этих участках, поскольку прилетает "ответка", – объяснил Тымчук.

Он отметил, что украинские военные готовились к некой эскалации на фронте после встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, но резкого изменения ситуации не произошло.

"Исходя из встречи Путина с Трампом, не было ключевых решений по Донбассу. Но не исключено, что в дальнейшем эти решения будут приниматься и от них будет зависеть ситуация на Донбассе", – подчеркнул нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Пионтковский: У Путина осталась последняя ставка по Украине

В то же время Тымчук наиболее реальным видит военную эскалацию на Донбассе во время предвыборной кампании в Украине – Россия усилит бои, чтобы потом продвигать своих кандидатов на выборах за счет разговоров о достижении мира.

"Если не будет серьезных договоренностей между Россией и США по вопросам Украины, то вполне очевидно, что военный фактор будет играть свою роль в предвыборной кампании в Украине. То есть Путин, проталкивая своих кандидатов, будет привлекать внимание событиями на Донбассе путем эскалации конфликта. Это будет делаться для того, чтобы актуализировать вопрос так называемого мира. А мы хорошо знаем риторику, на которой они будут выезжать – это мирный диалог, критика "партии войны", то есть правящей коалиции. Пропутинские кандидаты здесь будут указывать на то, что творится на Донбассе, и говорить, что существует только один выход – чтобы к власти приходили политические силы, которые говорят о мире", – спрогнозировал он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко говорил о возможном вмешательстве России в украинские выборы. Глава государства отметил, что Россия использует также "огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях".

В то же время Тымчук рассказывал, что после провала военных планов в Украине Москва решила зайти с другой стороны, и у Путина поставили новую задачу по Украине. Российские эксперты должны провести исследование на предмет возможности "стимулирования волеизъявления" украинцев, проживающих в ОРДЛО и РФ, в поддержку нужного Москве кандидата на президентских выборах в Украине в 2019 году.