Конфликт НАБУ и САП: эксперт спрогнозировал громкие увольнения

Фесенко отметил, что межличностный конфликт двух начальников новых антикоррупционных институтов уже становится непреодолимым препятствием для нормального взаимодействия структур

В среду вечером, 19 сентября, политолог Владимир Фесенко рассказал о новом витке противостояния НАБУ и САП.

"Мое предчувствие (соответственно и прогноз) – все закончится уходом и Сытника и Холодницкого. Межличностный конфликт двух начальников новых антикоррупционных институтов уже становится непреодолимым препятствием для нормального взаимодействия НАБУ и САП", – написал он на своей страничке в Facebook.

Эксперт отмечает, что если они не будут сотрудничать то не будут эффективно работать.

"Американцы просто так Сытника не сдадут, разве что в обмен на одновременный уход Холодницкого. Вопрос только в том, когда и как это произойдет", – заявил Фесенко.

Ранее сообщалось, что у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) случилось столкновение со спецназом Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Первые заподозрили неких людей в незаконных действиях по установке "прослушки".

Напомним, 20 марта, на внешней поверхности аквариума в рабочем кабинете Холодницкого обнаружили скрытые средства прослушивания. Позже СМИ сообщили о том, что кабинет главы САП прослушивало НАБУ с согласия генерального прокурора. На записях, сделанных в кабинете Холодницкого, содержатся данные о сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений. Глава антикоррупционного бюро Артем Сытник раскрыл подробности.

При этом в Бюро подчеркивают, что выявленные факты возможных нарушений в действиях руководителя САП никоим образом не характеризуют работу возглавляемого им органа, сотрудничество детективов НАБУ с прокурорами САП в расследуемых уголовных производствах продолжается в штатном режиме. НАБУ обнародовало часть рассекреченных материалов по делу Холодницкого.

В итоге генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с прошением снять с должности главы САП Назара Холодницкого. Но вот Дисциплинарная комиссия приняла решение привлечь Холодницкого к дисциплинарной ответственности в виде выговора.