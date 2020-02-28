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Конфликт России и Турции в Сирии: Украина озвучила свою позицию

28 февраля, 11:53

Сергей Мартынец

Войска Асада при поддержке России нанесли серьезный урон туркам

Украина осудила действия войск режима Башара Асада и России в сирийском Идлибе, где в результате обстрела погибли 33 турецких военных. Киев поддерживает позицию НАТО и мирового сообщества. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

"Украина глубоко обеспокоена существенным эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и всячески содействует, в результате чего погибают как военные, так и гражданские", – говорится в сообщении.

Украина выразила искренние соболезнования турецкой стороне, которая потеряла своих военных.

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"Солидаризируемся с позицией НАТО и мирового сообщества, которая призывает к немедленному прекращению насилия и выполнения предварительно достигнутых договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса. Страданиям людей должен быть положен конец и предотвращена очередная гуманитарная катастрофа в Сирии", – заявили дипломаты.

Как сообщали новости "Сегодня", вечером 27 февраля (по киевскому времени) войска Асада при поддержке России нанесли мощный авиаудар в районе провинции Идлиб. В результате погибли десятки турецких военных. В ответ на эти атаки турецкие войска нанесли удар по сирийским военным с земли и воздуха.

Видео: Reuters

Анкара уверена, что атака на них в Сирии – это нападение на Североатлантический альянс. На эскалацию конфликта уже резко отреагировали в США и НАТО. Альянс пока не планирует применять пятую статью по защите союзника, а в России уверяют, что не участвовали в ударе.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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Россия Сирия Турция война в Сирии МИД Украины Идлиб

Источник: Сегодня

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