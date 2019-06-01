Конгресс США подготовил закон о поддержке Украины: Зеленский прокомментировал

Президент поблагодарил США за последовательную поддержку территориальной целостности Украины

Фото: Официальный сайт президента Украины

Проект закона об усилении поддержки Украины, который был презентован в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Администрация президента.

"Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины", - отметил Владимир Зеленский.

Как известно, проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" направлен на усиление обороноспособности нашего государства, в частности путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств ВСУ, а также укрепление возможностей Украины противостоять российским кибератакам. Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами. Также в документе предусмотрено предоставление нашему государству статуса главного военно-политического союзника США.

Ранее сообщалось, что в Палате представителей Конгресса США представлен проект закона, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальности целостности Украины, расширение оборонной помощи и предоставления государству статуса главного военно-политического союзника США.

Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от момента вступления документа в силу и до вступления нашего государства в Североатлантический альянс. Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств.

Напомним, в Администрации президента подтвердили, что американский президент Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского совершить официальный визит в США.

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