Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости политики

Конгресс США подготовил закон о поддержке Украины: Зеленский прокомментировал

1 июня, 12:42

Президент поблагодарил США за последовательную поддержку территориальной целостности Украины

Фото: Официальный сайт президента Украины

Проект закона об усилении поддержки Украины, который был презентован в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Администрация президента.

"Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины", - отметил Владимир Зеленский.

Как известно, проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" направлен на усиление обороноспособности нашего государства, в частности путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств ВСУ, а также укрепление возможностей Украины противостоять российским кибератакам. Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами. Также в документе предусмотрено предоставление нашему государству статуса главного военно-политического союзника США.

Ранее сообщалось, что в Палате представителей Конгресса США представлен проект закона, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальности целостности Украины, расширение оборонной помощи и предоставления государству статуса главного военно-политического союзника США.

Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от момента вступления документа в силу и до вступления нашего государства в Североатлантический альянс. Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств.

Напомним, в Администрации президента подтвердили, что американский президент Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского совершить официальный визит в США.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, Зеленский, Украина

Вы сейчас просматриваете новость " Конгресс США подготовил закон о поддержке Украины: Зеленский прокомментировал". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медведев пожаловался на Зеленского: не хочет восстанавливать отношения с Россией

Сегодня, 12:24

Российский премьер не заметил желания Киева восстановить контакты с Москвой

Президент Зеленский похвалил шаурму, а Трампу досталось от Папы Римского: 5 главных заявлений недели

Сегодня, 11:53

Премьер Гройсман рассказал украинцам об ужасах дефолта

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Зарплата железнодорожников: в "Укрзализныце" назвали сумму

6 привычек, которые программируют на бедность

Бойцы ВСУ на передовой объяснили, чего ждут от Зеленского

Как выглядят сейчас дети-актеры из культовых советских фильмов

Лавров сообщил, чего ожидает от Зеленского

8 лайфхаков как быстро помыть окна без разводов

Что может рассказать о вас ваш знак по китайскому гороскопу

Укрзализныця довела пассажиров до истерики

Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

Сегодня, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Вчера, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

"Проєкт, Атени, павза": как теперь будут учить украинский язык в школах

30 мая, 07:51

22 мая Кабинет министров Украины утвердил изменения в украинском правописании. Что изменится и когда?

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

30 мая, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Есть ли смысл сбережений в наличных долларах

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь