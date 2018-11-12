Конкретика от США и поддержка Евросоюза: главные результаты визита Порошенко в Париж

По словам эксперта-международника, торжества к 100-летию окончания Первой мировой войны не были площадкой для переговоров, но, несмотря на это, УКраине удалось получить нужные заяления и поддержку европейских лидеров

Визит президента Украины Петра Порошенко в Париж, который состоялся 11 ноября, прошел успешно и принес два позитивных результата стране. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политолог Сергей Толстой.

По словам эксперта, Украине удалось получить экспресс-подтверждение подходов, нужные заявления и формальное выражение поддержки от Запада. В первую очередь, это касается возобновления работы комиссии стратегического партнерства между США и Украиной.

"Во-первых, удалось получить конкретику от американской стороны по возобновлению работы комиссии стратегического партнерства, которая висит с 2011 года. Не было ясности, пойдет ли Госдепартамент на возобновление этой комиссии. Здесь есть подвижка. Что касается статусных результатов, это значительный успех. Потому что с 2011 года американская сторона вообще не вспоминала Украину как стратегического партнера США", – говорит Толстой.

Кроме того, по словам эксперта, важным результатом являются заявления Меркель и Макрона с осуждением псевдовыборов на Донбассе.

"Второй момент – совместное заявления Меркель и Макрона по псевдовыборам на Донбассе. Это тоже серьезный элемент. Аргумент российской стороны заключается в том, что Плотницкий и Захарченко подписывали Минские соглашения, и проведение "выборов" не противоречит Минским соглашениям, поскольку заполняет образовавшиеся вакансии, возобновляет "ДНР" и "ЛНР" как стороны переговоров. Как видим, позиция Меркель и Макрона оказалась довольно определенной в этом вопросе. Это очередной сигнал поддержки позиции Украины в контексте конфликта на Донбассе", – считает эксперт-международник.

Напомним, сайт "Сегодня" рассказал о том, как прошел визит Порошенко в Париж.

Так, Петр Порошенко с супругой приняли участие в памятной церемонии, посвященной столетию завершения Первой мировой войны у Триумфальной арки в Париже.

В ходе официального визита лидер украинского государства провел встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Одной из тем, которые обсуждал в Париже Петр Порошенко с Меркель и Макроном, стала тема проведения Россией "выборов" на оккупированных территориях Донбасса.