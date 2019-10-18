Кононенко прокомментировал свое "задержание" в аэропорту "Борисполь"

Бывший нардеп рассказал, где сейчас находится, и раскритиковал заявление Лещенко

Игорь Кононенко / Фото: Facebook

Народный депутат VIII созыва Верховной Рады Игорь Кононенко опроверг информацию о том, что ему якобы запрещено покидать Украину. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он раскритиковал своего бывшего коллегу, экс-нардепа Сергея Лещенко, который заявлял, что Кононенко остановили в аэропорту для проверки.

"Приземлился в Стамбуле и с удивлением узнал, что Сергей Лещенко заявил, что мне запрещено покидать Украину. Относительно уровня инсайдов Лещенко у меня давно нет иллюзий, но очередной раз расстроился, что СМИ со скоростью света начали делать с заявления Лещенко новости. Официально сообщаю, что я не нанимал Лещенко к себе пресс-секретарем и не давал ему полномочий комментировать связанное с моей персоной. Прошу журналистов обращаться ко мне, когда вы делаете новости обо мне", – написал Кононенко.

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Экс-нардеп добавил, что после Стамбула планирует посетить Китай и принять участие в неком большом теннисном мероприятии.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 октября экс-нардеп Сергей Лещенко написал в соцсети, что Кононенко не дали вылететь из "Борисполя". По его словам, пограничников интересовал нынешний статус политика.

Позже генеральный прокурор Руслан Рябошапка объяснил, почему Кононенко могли задержать в аэропорту. Также он отметил, что Генеральная прокуратура Украины к этому "задержанию" не имеет отношения.

Смотрите также в сюжете "Сегодня" о задержании 17 октября в "Борисполе" экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука):

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