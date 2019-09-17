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Конституционный суд избрал нового председателя

17 сентября, 21:18

Заместителем председателя КСУ избрано Сергея Головатого

Фото: ccu.gov.ua

Фото: ccu.gov.ua

Новым председателем Конституционного суда стал Александр Тупицкий. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отметим, что в течение 1993-2010 годов, Тупицкий был судьей Куйбышевского районного суда г. Донецка. В 2002-2009 годах — председателем этого суда. В этот период он также был членом квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Донецкой области и членом Совета судей Донецкой области.

В период 2010-2013 годов Тупицкий был избран и работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных судах. Занимал должности председателя Львовского и Днепропетровского апелляционных судов.

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В мае 2013 года Президентом Украины Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда Украины.

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15 марта 2018 года на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины Тупицкого избрали заместителем Председателя Конституционного Суда Украины.

Напомним, 14 мая 2019 года судьи Конституционного суда Украины избрали новой главой суда Наталью Шапталу и выразили недоверие и отправили в отставку главу КС Станислава Шевчука.

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КСУ председатель Конституционный суд тупицкий

Источник: Сегодня

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