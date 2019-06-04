Конституционный суд назначил дату рассмотрения указа Зеленского о роспуске Рады

Большая палата КСУ рассмотрела вопрос об определении формы конституционного производства

Фото: facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine.

Конституционный суд рассмотрел жалобу на роспуск Верховной Рады и принял решение рассматривать этот вопрос в форме устного производства. Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Большая палата Конституционного суда Украины на своем заседании рассмотрела вопрос об определении формы конституционного производства по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) указа президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов".

"Большой палатой КСУ принято постановление о рассмотрении этого дела в форме устного производства. Кроме того, в соответствии со статьей 75 закона Украины "О Конституционном суде Украины" Большая палата КСУ признала конституционное производство этого дела неотложным. Открытая часть пленарного заседания Палаты КСУ по рассмотрению дела состоится 11 июня 2019 года в 10 часов", – говорится в заявлении.

Напомним, 62 народных депутата обжаловали в Конституционном суде указ Зеленского и внесли конституционное представление о конституционности указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года. Так, сегодня, 4 июня КСУ должен рассмотреть данный вопрос.

В свою очередь бывший судья КСУ Василий Нимченко заявлял, что Конституционный суд не может приостановить указ Зеленского о роспуске Рады. У суда есть два варианта решения спора, но ни один не предполагает отмену решения президента, пояснил он.

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