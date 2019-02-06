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Конституционный суд одобрил переименование Кировоградской области – СМИ

Сегодня, 12:01

Депутаты еще в ноябре отправили законопроект для проверки его конституционности по переименования области

Кропивницкий
Кропивницкий. Фото: Сегодня
Конституционный суд одобрил переименование Кировоградской области – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ab0/1ee/5c5ab01eee8ae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ab0/1ee/5c5ab01eee8ae.jpg Политика Депутаты еще в ноябре отправили законопроект для проверки его конституционности по переименования области

Конституционный суд одобрил переименование Кировоградской области в Кропивницкую, признав конституционным поданный Верховной Радой законопроект №8380.

Как сообщил источник в КСУ, решение было принято еще вчера.

"Да, действительно, такое решение было принято судьями на пленарном заседании суда 5 февраля", – сказал собеседник.

Напомним, 20 ноября прошлого года Верховная Рада одобрила переименование Кировоградской области в Кропивницкую, направив в Конституционный суд для получения заключения о соответствии требованиям статей 157 и 158 Основного Закона законопроекта "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области)".

Отметим, что в тот день Верховная Рада не включила в повестку дня и не направила на заключение Конституционного суда проект закона №8329 "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)". Данным законопроектом предусматривалось переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко предлагал переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. Он внес в Верховную Раду соответствующий законопроект №9310. Он пояснил, что в новом названии не должно быть никакого упоминания о коммунисте Петровском.

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Тег законопроект, переименование, Конституционный суд, Кропивницкий

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УНИАН

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