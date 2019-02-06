Конституционный суд одобрил переименование Кировоградской области – СМИ
Депутаты еще в ноябре отправили законопроект для проверки его конституционности по переименования области
Конституционный суд одобрил переименование Кировоградской области в Кропивницкую, признав конституционным поданный Верховной Радой законопроект №8380.
Как сообщил источник в КСУ, решение было принято еще вчера.
"Да, действительно, такое решение было принято судьями на пленарном заседании суда 5 февраля", – сказал собеседник.
Напомним, 20 ноября прошлого года Верховная Рада одобрила переименование Кировоградской области в Кропивницкую, направив в Конституционный суд для получения заключения о соответствии требованиям статей 157 и 158 Основного Закона законопроекта "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области)".
Отметим, что в тот день Верховная Рада не включила в повестку дня и не направила на заключение Конституционного суда проект закона №8329 "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)". Данным законопроектом предусматривалось переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.
Отметим, что президент Украины Петр Порошенко предлагал переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. Он внес в Верховную Раду соответствующий законопроект №9310. Он пояснил, что в новом названии не должно быть никакого упоминания о коммунисте Петровском.
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