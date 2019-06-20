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Конституционный суд официально признал законным роспуск Рады

20 июня, 19:21

В КСУ напомнили об изменениях в статьи 83 и 90, за которые ранее проголосовали сами депутаты

Решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады является соответствующим Конституции Украины.

Соответствующее решение было опубликовано 20 июня Конституционным судом Украины.

"Конституционный Суд Украины, решая поднятые в конституционном представлении вопросы, исходит, в частности, из того, что Верховная Рада Украины (VII созыва) 21 февраля 2014 внесла изменения в Конституцию Украины", – говорится в решении КСУ.

В частности, упоминается изменение статей 83 и 90 – о коалиции депутатских фракций и наделении президента Украины правом досрочно прекращать полномочия парламента в случае невыполнения требований о формировании коалиции в Раде.

Кроме того, в решении суда говорится, что после досрочных выборов в 2014 году депутаты не возобновили в регламенте Верховной Рады правовое регулирование вопроса прекращения деятельности коалиции депутатских фракций, которое дает три месяца на формирование новой коалиции.

"Конституционный Суд Украины констатировал, что решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины отвечает требованиям части второй статьи 5 Конституции Украины", – резюмировали судьи.

Подчеркивается, что решение Конституционного суда является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Результат голосования по данному вопросу не приводится, однако известно, что в голосовании принимали участие 16 судей.

Напомним, что 24 мая "Народный фронт" обжаловал в Конституционном суде указ Зеленского о роспуске Рады. Инициативу поддержали 62 народных избранника.


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Тег роспуск, Конституционный суд

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