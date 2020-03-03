Конституционный суд решит судьбу закона о люстрации

Конституционный суд сегодня рассмотрит на соответствие Конституции положений закона "Об очищении власти" (люстрации).
Под стенами суда уже собираются журналисты, правоохранители оцепили периметр и следят за порядком. К зданию суда подвезли не менее трех автозаков. По состоянию на 9:20 ситуация спокойная, активистов не видно.
Заседание суда запланировано на 10:00.
Как сообщали новости "Сегодня", 4 июля 2019 года Конституционный суд уже рассматривал данный закон. Тогда судебное заседание проходило под аккомпанемент многочисленного пикета против возможного принятия решения о несоответствии Конституции закона "Об очищении власти". Также у суда прошла акция "Конституционный суд, руки прочь от люстрации", в которой участвовали ряд народных депутатов и общественных деятелей.
Однако тогда суд не смог принять решение и перенес рассмотрение данного вопроса на следующее пленарное заседание Палаты Конституционного суда. В итоге оно не проходило до сегодняшнего дня.
18 января нынешнего года Европейский суд "забраковал" украинский закон о люстрации. В ЕСПЧ считают, что этот закон нарушает Конвенции о защите прав человека. В то же время украинская сторона подавала жалобу на данное решение в Большую палату ЕСПЧ.
Напомним, закон "Об очищении власти" (люстрации) был принят в 2014 году, после чего из государственных органов власти начали увольнять чиновников времен Януковича.
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