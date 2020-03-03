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Конституционный суд решит судьбу закона о люстрации

3 марта, 09:27

Сергей Мартынец

Под суд уже согнали большое количество силовиков для обеспечения правопорядка

Конституционный суд сегодня рассмотрит на соответствие Конституции положений закона "Об очищении власти" (люстрации).

Под стенами суда уже собираются журналисты, правоохранители оцепили периметр и следят за порядком. К зданию суда подвезли не менее трех автозаков. По состоянию на 9:20 ситуация спокойная, активистов не видно.

Заседание суда запланировано на 10:00.

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Как сообщали новости "Сегодня", 4 июля 2019 года Конституционный суд уже рассматривал данный закон. Тогда судебное заседание проходило под аккомпанемент многочисленного пикета против возможного принятия решения о несоответствии Конституции закона "Об очищении власти". Также у суда прошла акция "Конституционный суд, руки прочь от люстрации", в которой участвовали ряд народных депутатов и общественных деятелей.

Однако тогда суд не смог принять решение и перенес рассмотрение данного вопроса на следующее пленарное заседание Палаты Конституционного суда. В итоге оно не проходило до сегодняшнего дня.

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18 января нынешнего года Европейский суд "забраковал" украинский закон о люстрации. В ЕСПЧ считают, что этот закон нарушает Конвенции о защите прав человека. В то же время украинская сторона подавала жалобу на данное решение в Большую палату ЕСПЧ.

Напомним, закон "Об очищении власти" (люстрации) был принят в 2014 году, после чего из государственных органов власти начали увольнять чиновников времен Януковича.

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КСУ закон люстрация Конституционный суд

Источник: Сегодня

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