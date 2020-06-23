Конституционный суд снова взялся за закон о люстрации

КС начал рассматривать закон о люстрации в начале июля прошлого года

Конституционный суд сегодня собрался на очередное заседание по рассмотрению соответствия Конституции Украины принятого в 2014 году закона о люстрации ("Об очищении власти"). А тем временем под судом уже собрались активисты на митинг.

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Как сообщала пресс-служба суда, сегодня Большая палата КСУ в форме устного производства продолжает рассмотрение дела по конституционному представлению:

Верховного суда относительно соответствия Конституции Украины положений пункта 6 части первой, пунктов 2, 13 части второй, части третьей статьи 3 закона Украины "Об очищении власти" от 16 сентября 2014 №1682-VII;

47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины положений частей третьей, шестой статьи 1, частей первой, второй, третьей, четвертой, восьмой статьи 3, пункта 2 части пятой статьи 5, пункта 2 Заключительных и переходных положений закона о люстрации;

Верховного суда относительно соответствия Конституции Украины положений части третьей статьи 1, пунктов 7, 8, 9 части первой, пункта 4 части второй статьи 3, пункта 2 Заключительных и переходных положений закона;

Верховного суда относительно соответствия Конституции Украины положений части третьей статьи 4 закона.

"При рассмотрении в закрытой части пленарного заседания дела Большая палата ВСУ сочла необходимым выяснить дополнительные обстоятельства, имеющие существенное значение для решения дела", – заявили в суде.

Накануне источники ZN.UA в КСУ сообщали, что после того, как Европейский суд по правам человека признал незаконным увольнение украинских чиновников в результате люстрации, в Украине стоит ребром вопрос о реакции законодателя на данный факт. Речь идет не только о неоднозначном отношении различных частей общества к люстрации, но и о многотысячных выплатах из госбюджета всем государственным служащим, которые попали под люстрацию после Революции Достоинства.

На открытое заседание Палаты КСУ приглашены представители Верховной Рады, президента Украины, а также министр юстиции, заместитель министра юстиции – уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека, и уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

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А тем временем под судом уже собрались активисты на митинг.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 июля 2019 года Конституционный суд начал рассматривать данный закон. Тогда судебное заседание проходило под аккомпанемент многочисленного пикета против возможного принятия решения о несоответствии Конституции закона "Об очищении власти". Также у суда прошла акция "Конституционный суд, руки прочь от люстрации", в которой участвовали ряд народных депутатов и общественных деятелей. Однако тогда суд не смог принять решение и перенес рассмотрение данного вопроса. Уже 3 марта 2020 года суд снова оставил данный вопрос без решения.

18 января нынешнего года Европейский суд "забраковал" украинский закон о люстрации. В ЕСПЧ считают, что этот закон нарушает Конвенции о защите прав человека. В то же время украинская сторона подавала жалобу на данное решение в Большую палату ЕСПЧ.

Напомним, закон "Об очищении власти" (люстрации) был принят в 2014 году, после чего из государственных органов власти начали увольнять чиновников времен Януковича.

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