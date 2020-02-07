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Консула Украины обвиняют в изнасиловании 17-летней: подробности секс-скандала

7 февраля, 11:53

Кишинев указал дипломату не покидать территорию Молдовы на время следствия

/ Фото: Pixabay

Вскоре после визита премьер-министра Молдовы в Киев консул Украины в этой стране оказался в центре секс-скандала.

Как сообщает молдавское издание "СП", украинского дипломата и еще одного мужчину обвинили в изнасиловании 17-летней девушки 4 февраля. Второго фигуранта задержали на 72 часа, однако из-за дипломатической неприкосновенности сотрудника консульства задержать не смогли.

В МИД подтвердили начало следствия в отношении дипломата, которое ведут молдавские правоохранительные органы. Кроме того, было открыто дисциплинарное производство, на время проведения которого мужчину отстранили от выполнения должностных обязанностей.

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"Молдавская сторона выразила просьбу, чтобы указанное лицо не покидало территорию Молдовы на время проведения следственных действий", – утверждают во внешнеполитическом ведомстве.

О результатах следствия МИД Украины пообещал сообщить дополнительно.

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Напомним, в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в Молдове - им стал Марк Шевченко.

Как сообщалось, предыдущего посла Ивана Гнатишина в прошлом году уволил экс-президент Петр Порошенко.

А вот, кто стал новым послом Украины в США, вы можете узнать в видеосюжете:

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