Контактная группа по Донбассу заседала в режиме видеоконференции: что обсудили

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
Об этом сообщает Офис президента в Telegram.
Заседание в связи с распространением пандемии коронавируса происходило в формате видеоконференции.
"Ключевые вопросы, которые были нарушены украинской стороной, касались ситуации безопасности на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц", – говорится в сообщении.
Украинская сторона подтвердила приверженность режиму устойчивого и полного прекращения огня и призвала участников ТКГ поддержать эту инициативу.
Также продолжается работа над формированием списков в пределах взаимного освобождения удерживаемых лиц.
Кроме того, участники ТКГ продолжили консультации по следующим участкам разведения сил и средств, учитывая прежде всего гуманитарные критерии.
Во время заседания никаких документов подписано не было.
Ранее сообщалось, что у Зеленского объяснили, почему Украина не может выйти из Минских соглашений.
Напомним, что ранее на переговорах в Минске договорились о создании Консультативного совета в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ), в который войдут представители ОРДЛО. Однако глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ни о каких прямых переговорах с боевиками и признании т.н. "ЛНР" и "ДНР" речь не идет.
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