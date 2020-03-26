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  1. Новости политики

Контактная группа по Донбассу заседала в режиме видеоконференции: что обсудили

26 марта, 21:58

Елена Кузьмич

Во время видеовстречи речь шла о взаимном освобождении удерживаемых лиц

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом сообщает Офис президента в Telegram.

Заседание в связи с распространением пандемии коронавируса происходило в формате видеоконференции.

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"Ключевые вопросы, которые были нарушены украинской стороной, касались ситуации безопасности на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц", – говорится в сообщении.

Украинская сторона подтвердила приверженность режиму устойчивого и полного прекращения огня и призвала участников ТКГ поддержать эту инициативу.

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Также продолжается работа над формированием списков в пределах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Кроме того, участники ТКГ продолжили консультации по следующим участкам разведения сил и средств, учитывая прежде всего гуманитарные критерии.

Во время заседания никаких документов подписано не было.

Ранее сообщалось, что у Зеленского объяснили, почему Украина не может выйти из Минских соглашений.

Напомним, что ранее на переговорах в Минске договорились о создании Консультативного совета в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ), в который войдут представители ОРДЛО. Однако глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ни о каких прямых переговорах с боевиками и признании т.н. "ЛНР" и "ДНР" речь не идет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Донбасс обмен коронавирус пленные контактная группа по Украине

Источник: Сегодня

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