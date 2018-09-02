Координация шагов по деоккупации Донбасса: Порошенко встретился с Волкером

Глава государства подчеркнул важность давления на Россию для освобождения украинских заложников

Президент Украины Петр Порошенко встретился со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. Об этом глава украинского государства написал на своей странице в Twitter.

В ходе встречи они обсудили ситуацию на востоке Украины и координацию шагов по деоккупации Донбасса.

"Встретился со спецпредставителем Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Куртом Волкером. Мы обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины и скоординировали дальнейшие шаги для деоккупации Донбасса, – написал Порошенко.

Президент Украины отметил, что поднял тему освобождения украинских заложников.

"Я подчеркнул важность усиления давления на Россию для немедленного освобождения украинских заложников", – написал Порошенко.

Также, по словам Порошенко, он обменялся с Волкером мнениями по "усилению обороноспособности украинской армии".

Ранее Курт Волкер заявил о готовности Вашингтона поставлять в Украину смертоносное оружие, в котором она нуждается. Cпецпредставитель Госдепа США по Украине назвал естественным, что Киев ищет помощи от других стран.

Напомним, Петр Порошенко прибыл в Вашингтон рейсовым самолетом, чтобы посетить церемонию прощания с сенатором Джоном Маккейном. На траурных мероприятиях глава украинского государства назвал американского сенатора героем Украины.

Также Петр Порошенко с 24 по 27 сентября посетит США и выступит на заседании Генеральной ассамблеи ООН, а также проведет несколько десятков встреч с мировыми лидерами.