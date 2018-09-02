Координация шагов по деоккупации Донбасса: Порошенко встретился с Волкером

Сегодня, 09:21

Глава государства подчеркнул важность давления на Россию для освобождения украинских заложников

Фото: https://twitter.com/poroshenko
Фото: https://twitter.com/poroshenko

Президент Украины Петр Порошенко встретился со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. Об этом глава украинского государства написал на своей странице в Twitter.

В ходе встречи они обсудили ситуацию на востоке Украины и координацию шагов по деоккупации Донбасса.

"Встретился со спецпредставителем Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Куртом Волкером. Мы обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины и скоординировали дальнейшие шаги для деоккупации Донбасса, – написал Порошенко.

Президент Украины отметил, что поднял тему освобождения украинских заложников.

"Я подчеркнул важность усиления давления на Россию для немедленного освобождения украинских заложников", – написал Порошенко.

Также, по словам Порошенко, он обменялся с Волкером мнениями по "усилению обороноспособности украинской армии".

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Ранее Курт Волкер заявил о готовности Вашингтона поставлять в Украину смертоносное оружие, в котором она нуждается. Cпецпредставитель Госдепа США по Украине назвал естественным, что Киев ищет помощи от других стран.

Напомним, Петр Порошенко прибыл в Вашингтон рейсовым самолетом, чтобы посетить церемонию прощания с сенатором Джоном Маккейном. На траурных мероприятиях глава украинского государства назвал американского сенатора героем Украины.

Также Петр Порошенко с 24 по 27 сентября посетит США и выступит на заседании Генеральной ассамблеи ООН, а также проведет несколько десятков встреч с мировыми лидерами.
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