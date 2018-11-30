Копы задержали пятерых человек, забросавших яйцами Гриценко в Одессе

В отношении еще 12 человек будут приняты процессуальные решения, заявил Аваков

Нацполиция опознала и задержала пятерых человек, принимавших участие в провокации против экс-министра обороны Анатолия Гриценко в Одессе.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил на своей странице в Fаcebook.

По его словам, в отношении еще 12 человек будут приняты процессуальные решения.

"МВД будет жестко пресекать практику, которую кое-кто пытается внедрить в украинском обществе: попытки срыва выступлений кандидатов на выборы, организацию нападений и провокаций вокруг них, дискредитацию безымянными и фейковых информационными материалами. Независимо от степени оппозиционности политиков к действующей власти!" – заявил министр

"Равные права на политическую деятельность для всех – основа цивилизованной демократии. Каждый из политиков может рассчитывать на обеспечение и защиту своих прав и свобод", – подчеркнул глава МВД.

Напомним, 28 ноября в Одессе Гриценко закидали яйцами и хотели подарить "подарок". Очевидцы утверждают, что нападавшими были молодые мужчины спортивного телосложения.

Ранее в Одессе четырех активистов организации "Народный щит правосудия" доставили в райотдел за то, что те забросали полицейских яйцами. Инцидент произошел на акции общественников возле офиса патриотической организации "РГБ".