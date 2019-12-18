Кориневич: Особый статус Севастополя стал одной из причин оккупации Россией Крыма

Украине необходимо отойти от советского и российского нарратива про особые статусы для отдельно взятых городов

/ Фото: president.gov.ua

Особый статус Севастополя стал одной из причин оккупации Россией Крыма в 2014 году, поскольку он позволил законно находиться на украинском полуострове военной базе РФ. Об этом написал в Facebook представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

По его мнению, Украине необходимо отойти от советского и российского нарратива про особые статусы для отдельно взятых городов.

"Убежден, что в Украине не должно быть особого статуса для любых городов. Город Киев как столица имеет статус города-столицы и это предмет отдельного регулирования, но это не особый правовой статус", – написал Кориневич.

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При этом представитель президента указал на негативный момент с этим особым статусом крымского города.

"Именно особый правовой статус Севастополя по факту стал одной из причин оккупации полуострова в 2014 году. Именно он, по сути, создал основания для размещения на территории Украины военной базы иностранного государства, которая в дальнейшем это использовала для захвата наших территорий и начала войны, международного вооруженного конфликта, оккупации частей территории нашего государства. Мы также должны учитывать международную адвокацию вопроса непризнания попытки аннексии Крыма и постоянство позиции на международной арене. Во всех международных документах, резолюциях международных организаций зафиксировано "АРК и г. Севастополь" как неотъемлемые составные части территории Украины, оккупированные Российской Федерацией", – отметил он.

Как сообщали новости "Сегодня", в Раде предлагают изменить статус Севастополя в законопроекте Зеленского. Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко считает, что на сегодняшний день нет причин для особого статуса крымского города.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект по децентрализации, которым предлагаются изменения в Конституцию для укрепления прав местного самоуправления. Стоит отметить, что в перечень административно-территориальных единиц предлагается внести АР Крым, а вот об особом статусе Донбасса и Севастополя ничего не говорится.

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