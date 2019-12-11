Корниенко рассказал, когда Рада возьмется за продление особого статуса Донбасса

Александр Корниенко. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Законопроект о продлении особого статуса на год (до конца 2020 года) в Верховной Раде планируют принять в четверг, 12 декабря. Об этом рассказал заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, сегодня состоится заседание комитета, который должен принять решение и вынести законопроект на рассмотрение в сессионный зал.

Корниенко уточнил, что предполагается внести лишь одно изменение – продлить действие ранее принятого закона на один год. Ожидается принятие законопроекта в первом чтении и в целом.

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В то же время он отметил, что новый законопроект об особом статусе все равно будет разработан, передает "РБК-Украина".

"Очевидно, что когда будет готов новый закон, в нем будет прописано, что этот закон перестает действовать. Когда это может быть технически и хронологически? Это может быть и более полугода. Но точно за год мы справимся. Выбран срок, выбрана такая форма, чтобы вносить как можно меньше изменений в текст закона. Чтобы это скорее мы могли принять в ВРУ. Мы фактически не меняем слова, только меняем цифру", – сказал депутат.

Корниенко добавил, что депутаты не могли до "нормандской встречи", которая состоялась 9 декабря, взяться за новый закон. Читайте подробнее, что нужно знать о законе об особом статусе Донбасса.

Напомним, ранее планировалось принять новый закон об особом статусе Донбасса, заменив нынешний. Однако после переговоров "Нормандской четверки" в Париже в итоговом коммюнике отмечалось, что будет обсужден вопрос внедрения "формулы Штайнмайера" в украинский закон об особом статусе.

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