Корниенко рассказал, с кем обычно советуется Зеленский

Для обсуждения определенного вопроса президент общается с профильным человеком из своей команды

Президент Владимир Зеленский, который недавно уволил одного своего советника, прислушивается больше к мнению тех людей, которые специализируются на определенной сфере.

Об этом рассказал в интервью "РБК-Украина" лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, для обсуждения определенного вопроса президент общается с профильным человеком из своей команды, а не со всеми подряд.

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"Зеленский, на самом деле, никогда не прислушивался только к одному Андрею Богдану (экс-глава ОПУ. – Ред.). В профильных вопросах он всегда слушает людей, специализирующихся в этих сферах. К примеру, если речь идет о силовом блоке, то это силовики. Если речь идет о коронавирусе, то, если вы обратили внимание, на аппаратных совещаниях редко бывают Андрей Ермак или Сергей Шефир. Там в основном участвует Кирилл Тимошенко, как секретарь координационного совета по противодействию COVID-19. Когда речь идет о выборах, то разговаривает, например, со мной", – сказал Корниенко.

Он отметил, что по кадровым вопросам Зеленскому советуют первый помощник Сергей Шефир, глава Офиса президента Андрей Ермак, а также премьер-министр, потому что он занимается подбором людей по линии правительства. По главам ОГА – это Сергей Трофимов, который координирует региональную политику.

"Владимир Александрович не замыкается на мнении одного человека", – подчеркнул главный "слуга народа".

Как сообщали новости "Сегодня", последний месяц для украинской власти, в частности и для главы государства, выдался невероятно напряженным: кадровые перестановки в начале марта, потом борьба с коронавирусом, а под конец месяца снова пришлось экстренно решать новые назначения в Кабинет министров. Политолог Владимир Фесенко оценил работу Зеленского.

Смотрите последнее видеообращение Зеленского 3 апреля:

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