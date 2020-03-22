Коронация Путина: зачем Кремлю изменения в Конституции России

Все сделано так, что у Путина остаются развязанными руки, говорит политолог

Владимир Путин у шапки Мономаха / Фото: cont.ws

Процесс утверждения изменений в Конституцию Российской Федерации, чтобы Владимир Путин мог снова идти в президенты, вышел на финишную прямую. Однако 22 апреля, после т. н. всенародного голосования, стройный план Кремля по продлению правления Путина и его окружения может дать сбой. Так зачем же Кремлю изменения в Конституции России – об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

За короткий период, прошедший от озвучивания президентом РФ инициатив до их практической реализации, ходило много версий относительно того, какую конфигурацию власти в итоге хотят выстроить действующий президент РФ и его окружение. На первых порах наиболее популярной была версия "транзита власти" либо ее "распределения" между окружением Путина. При этом считалось, что сам нынешний хозяин Кремля изберет себе стезю экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева: не являясь главой государства де-юре, он продолжит руководить страной де-факто, оставаясь "над схваткой" на какой-нибудь малопримечательной, но ключевой должности. Например, руководителя Госсовета.

Однако поправка Валентины Терешковой об "обнулении президентских сроков", внесенная в ходе обсуждения проекта Госдумой и позволяющая Путину снова (причем еще дважды) баллотироваться на должность президента, сместила акценты в версиях. Теперь большинство наблюдателей считают, что, собственно, ради внесения этой поправки и был организован весь спектакль с изменениями в Конституцию. Большинство, но не все.

"Обратите внимание на схему этой операции. Как и в какой форме было оформлено продление полномочий нынешнего президента. Это очень важное обстоятельство. Во-первых, президент любит, чтобы с формальной точки зрения все выглядело вполне легитимно. Федеральное собрание и Конституционный суд ему в этом помогли. Во-вторых, все сделано так, что у Владимира Владимировича остаются развязанными руки. С формальной точки зрения он волен сегодня принять любое решение: уйти и завтра не выходить, заменить себя преемником, выбрав кого-то, возглавить какую-то ключевую госструктуру. Вот эта вариативность, неопределенность, возможность выбора является "фирменным знаком" политика Владимира Путина, это отпечаток специфики его предыдущей профессии", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" российский историк Виктор Мироненко.

Схожего мнения придерживается и политолог Георгий Чижов. По его словам, схемы, которые попытается реализовать Кремль, могут оказаться не так просты, как кажется сегодня.

В тренде Коронация Путина: зачем Кремлю изменения в Конституции России

"Не факт, что Путин и в дальнейшем будет баллотироваться на пост президента. Вполне возможно, это всего лишь "страховочная норма". Потому что, зная политический стиль Владимира Путина, можно говорить: если бы ему нужно было всего лишь продлить себе сроки, он бы это сделал позже, ближе к президентским выборам, не извещая заранее о своих планах", – отмечает политолог.

Ранее сообщалось, что россиянам запретили протестовать против узурпации власти Путиным.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Коронование Путина под угрозой из-за коронавируса".

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама