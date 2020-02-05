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Коронавирус беспощадно "косит" людей: Зеленский написал письмо лидеру Китая

5 февраля, 15:20

Смертельная болезнь продолжает убивать китайцев, но в Украине ее пока нет

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ранее принял меры по предупреждению попадания в Украину коронавируса, а теперь направил главе Китая Си Цзиньпину письмо, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью людей, сообщает Офис главы государства.

"В Украине глубоко обеспокоены информацией о большом количестве жертв эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования гражданам дружественного Китая, родственники и близкие которых погибли от этой ужасной болезни", – говорится в письме.

Владимир Зеленский пожелал скорейшего выздоровления больным и выразил уверенность, что китайские власти и ученые найдут способ побороть смертельный вирус.

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"В это сложное время Китай может рассчитывать на поддержку Украины", – заверил глава государства.

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Как сообщали новости "Сегодня", власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного типа в городе Ухане – крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни – коронавирус 2019-nCoV – был установлен 7 января. Он также выявлен на разных континентах – в Европе, Азии, США, Австралии. По состоянию на 5 февраля вирус убил 491 человека. Читайте подробнее, что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений.

Симптомы данного коронавируса схожи с симптомами гриппа: высокая температура, озноб, тахикардия, затрудненность дыхания. Прогрессирующая одышка – один из главных симптомов вирусной пневмонии.

В то же время Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Режим ЧП позволяет привлечь международное внимание к вспышке болезни и фонды на борьбу с ней. Он мобилизует усилия мирового сообщества на решение проблем, связанных с охраной здоровья.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай Владимир Зеленский Си Цзиньпин коронавирус

Источник: Сегодня

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