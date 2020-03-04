Коронавирус и новый глава Минздрава: Зеленский сделал заявление

Президент подчеркнул, что ситуация с коронавирусом под контролем, все необходимые меры приняты

Президент Владимир Зеленский заявляет, что ситуация с коронавирусом Covid-2019 в Украине находиться под контролем, а первый брифинг нового главы Министерства здравоохранения будет посвящен этой теме.

"Отдельная тема – это коронавирус. Я хочу всех успокоить. Да, у нас есть первый подтвержденный случай. Но ситуация под контролем. Все необходимые меры приняты. И я думаю, что первый брифинг нового главы Минздрава будет посвящен именно этой теме", - сказал Зеленский, выступая в Верховной Раде.

Президент поблагодарил руководителя ведомства Зоряну Скалецкую за то, что оставалась с людьми в пгт Новые Санжары Полтавской области.

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"Но в нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией. Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу медицинской реформы 1 апреля", - отметил Зеленский.

Как известно, именно Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание парламента, на котором должны рассмотреть перезагрузку Кабинета министра.

В тренде Зеленский на внеочередном заседании Рады: видео выступления

Как ожидается, Алексея Гончарука на посту премьер-министра сменит нынешний вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий Денис Шмыгаль.

Более подробно о кадровых перестановках читайте в материале: "Кабмин Шмыгаля": СМИ назвали имена новых министров.

Более подробно читайте в материале: Отставка Гончарука и обновление Кабмина: что известно на данный момент.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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