Коронавирус на границе: Рада уходит в Skype

Коронавирус угрожает здоровью и жизни людей по всему миру, а политики и чиновники в силу частых коммандировок и общения со многими людьми – вообще группа риска. Больше всего таких сообщений о заболевании политиков или высокопоставленных чиновников – из Ирана. Так, в начале марта от коронавируса скончался член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад Мирмихаммади. Несколько дней назад – депутат парламента Фатима Рахбар. Сообщается о заражении коронавирусом вице-президента страны и замминистра здравоохранения.

В Европе ситуация чуть лучше, однако случаи заболевания среди политиков и высокопоставленных чиновников также зафиксированы. Пожалуй, наиболее известный нам – болезнь депутата Национальной ассамблеи Франции Жана-Люка Рейтцера, который пребывает в реанимации. Именно с ним общался украинский народный депутат Олег Волошин, что вызвало понятное волнение среди парламентариев на прошлой неделе. (Отметим, что Олег Волошин сдал тест, коронавирус не обнаружен. Тем не менее, депутат ушел в добровольный "карантин").

Но заболел не только Рейтцер. В Италии вирус выявлен у главы Демократической партии Италии Николы Дзингаретти, у нескольких глав областей, главы Генштаба. Приходят тревожные вести и из-за океана. Так, член Конгресса США, республиканец Даг Коллинз отправился в самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом на конференции консервативных политических движений.

Комитеты и конференции отменяются

Разумеется, эпидемия не могла не повлиять на активность политической жизни в мире. Еще в начале марта Европейская комиссия, Совет ЕС и Европарламент ограничили свою работу. Были до минимума урезаны мероприятия, проводимые организациями, и доступ в здания. Это случилось после того, как вирус был обнаружен у одного из сотрудников.

Ограничения, вводимые в разных странах, почувствовали и наши парламентарии. Которые в силу своей работы регулярно выезжают на различные встречи, конференции и заседания за рубежом.

"Ситуация очень изменилась. Отменены многие мероприятия не только за границей, но и в Украине, – рассказала в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат, замглавы Комитета ВР по вопросам евроинтеграции Украины Мария Мезенцева. – Отменили все мероприятия, тренинги, различные конференции международного характера, которые должны были проводиться в Украине. Украинская делегация представлена в Совете Европы. И я знаю, что коллеги, которые должны были ехать на комитеты 9 марта, не поехали – заседания отменены. И мой комитет – по беженцам, миграции и внутренне перемещенным лицам, который был назначен на 19 марта, – отменен. Также некоторые коллеги отменили поездки в США. Поездка нашей группы межпарламентских связей с Бельгией в Брюссель в апреле сейчас под угрозой, я как сопредседатель группы это уже могу констатировать. То есть это серьезные вещи", – отметила народный депутат.

По ее словам, под угрозой сейчас также поездка правоохранительного комитета в Брюссель.

"Еще одно: у нас сейчас стартовал большой всеукраинский проект озеленения Украины. Мы высаживаем 21 марта 1 миллион деревьев по всей Украине. Была запланирована презентация в Европейском парламенте на прошлой неделе в рамках Украинской недели в Европарламенте. Неделя была отменена, сам парламент ограничил свою работу. К счастью, все коллеги на месте – никто не остался в Италии", – рассказала Мария Мезенцева.

Народный депутат, член Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Святослав Юраш подтвердил информацию, что зарубежные поездки отменяются.

"У меня вот буквально только что была отменена конференция в Варшаве и украино-польская межпарламентская ассамблея. Если мне передали правильно директиву – премьер Польши распорядился отменить или перенести мероприятия", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" Святослав Юраш.

"Пошла, сдала тест на коронавирус. Через две недели повторю"

Депутаты Верховной Рады очень серьезно относятся к информации о распространении в Европе коронавируса и участившихся случаях заражения коллег в разных странах. Как рассказали сайту "Сегодня" парламентарии, они стараются придерживаться мер профилактики, рекомендованных ВОЗ.

"Мы все понимаем, что ситуация вокруг распространения коронавируса COVID-19 крайне стремительно меняется и вносит свои коррективы в жизнь каждой страны, – отметила в комментарии сайту "Сегодня" замглавы Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Оксана Дмитриева. – Даже в политическую жизнь мира коранавирус внес свои коррективы. В некоторых случаях при деловых встречах кто-то отказывается от рукопожатий, где-то вводится запрет на прием делегаций из других стран".

По ее словам, каких-либо особых ограничений или рекомендаций именно в деловой или политической сферах нет.

"Есть общие рекомендации Всемирной организации здравоохранения, они, на самом деле, одинаковы для всех. Я такой же человек, с таким же риском заболеть, как и все остальные. И точно так же придерживаюсь рекомендаций ВОЗ – регулярно мою руки, стараюсь соблюдать дистанцию при встречах, и да, тоже стараюсь ограничить рукопожатия. Точно так же я четко понимаю, что при первых симптомах первое, что надо сделать, – это самоизоляция и звонок семейному врачу".

В свою очередь народный депутат Мария Мезенцева отметила, что парламентарии серьезно восприняли ситуацию с Олегом Волошиным, контактировашим с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером (последний инфицирован коронавирусом и пребывает в реанимации).

"Относительно нашего коллеги Волошина – я очень переживала. Он мой сосед и коллега по комитету. Я пошла и в субботу сдала в Харькове тест на коронавирус. Результат негативный, вируса нет. Через две недели буду еще раз сдавать. И рекомендовала бы сделать это всем коллегам также", – рассказала сайту "Сегодня" Мария Мезенцева.

В свою очередь, ее коллега Святослав Юраш более спокойно относится к вопросу.

"Если лично обо мне, то, как я понимаю, доминантно коронавирус "косит", к сожалению, людей, которые намного старше меня. Я самый молодой в истории депутат. И, откровенно говоря, не очень волнуюсь, что эта история может быть такой… фундаментальной. Смотрел статистику: доминантно вирус косит старших людей. Кроме того, к счастью, в Украине мало кейсов коронавируса. И надеюсь, так оно и будет оставаться", – рассказал Святослав Юраш.

Главное – без паники

При этом народные депутаты констатируют, что, хотя эпидемия внесла серьезные коррективы в планы, работа продолжается.

"Мы стараемся все решать, общаться, в том числе с зарубежными коллегами, в режиме электронной почты, скайпов, дистанционных коммуникаций. Я не говорю о том, что сейчас какие-то программы закрываются. Этого нет. Но личная коммуникация очень важна, она может повлиять на решения. И, к сожалению, она сейчас ограничивается. Мы ждем и надеемся, что все это прекратится", – отметила Мария Мезенцева.

По словам Святослава Юраша, эпидемия создает проблемы в плане личных коммуникаций с западными коллегами.

"Но в Украине есть посольства, где работают люди, которые уполномочены решать определенные вопросы. У всех нас есть современные средства коммуникаций. Которые позволяют не терять контакты, договариваться, решать различные вопросы в национальных интересах Украины. В любом случае работа идет, вопросы будем решать", – сказал Святослав Юраш.

А Оксана Дмитриева акцентирует: самое главное – не паниковать.

"Вирусы, эпидемии, пандемии – это не только о здоровье и медицине, это и об умении организовываться и справляться с рисками, это о доверии и взаимоподдержке", – говорит народный депутат.

Впрочем, коронавирус корректирует не только работу наших парламентариев, но и учебный график столичных вузов:

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