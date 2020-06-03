Коронавирус не помеха: ЕС дал Украине важное обещание

Глава европейской дипломатии рассказал о целях ЕС после 2020 года

Евросоюз не откажется от долгосрочных планов насчет сотрудничества с Украиной и другими странами, которые участвуют в программе Восточного партнерства, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом, как сообщает "Радио Свобода", верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал 3 июня в письме главам МИД шести стран-участниц. Кроме Украины, это Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан и Беларусь.

Глава европейской дипломатии назвал пять долгосрочных целей политики ЕС после 2020 года – это экономика и связь, подотчетность институтов, верховенство закона и безопасность, зеленые и цифровые преобразования, справедливые и инклюзивные общества.

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Боррель также отметил важность усиления сотрудничества в сферах благосостояния и здравоохранения, "с четким ориентиром на ... противодействие пандемии COVID-19".

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Кроме того, он сообщил, что из-за коронавируса запланированные на этот месяц мероприятия Восточного партнерства – совещание на уровне министров иностранных дел (11 июня) и обсуждение лидеров стран (18 июня) – пройдут в видеоформате.

Это противоречит озвученной ранее информации о том, что саммит Восточного партнерства в этом году может пройти без участия лидеров стран-участниц программы.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Евросоюз обеспокоен результатами визовой либерализации со странами Восточного партнерства. Новости "Сегодня" узнали, угрожает ли это безвизу с Украиной.

А как в прошлом году отмечали десятилетие программы Восточного партнерства, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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