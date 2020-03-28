Коронавирус обнаружили у еще одного нардепа

У внефракционного народного депутата Анны Скороход подтверждено инфицирование коронавирусом.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил другой депутат Верховной Рады – Алексей Гончаренко.

"Подтвержден коронавирус у еще одного народного депутата — Скороход (внефракционная). Желаю скорейшего выздоровления", - написал он.

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Позже сама Скороход подтвердила, что у нее был обнаружен вирус и призвала всех, кто общался с ней в последнее время, уйти на самоизоляцию.

"Сегодня мне подтвердили положительный тест на коронавирус COVID-19, в связи с чем прошу всех, кто близко общался со мной последнее время уйти на самоизоляцию на 14 дней. Основной признак у меня – не чувствую никаких запахов", - написала она.

Отметим, это уже пятый подтвержденный случай COVID-19 среди народных избранников.

Первым заболел Сергей Шахов (депутатская группа "Доверие"), позже инфекцию обнаружили у Александра Лукашева (ОПЗЖ), Руслана Горбенко ("Слуга народа"), Сергея Рудыка (внефракционный).

У депутата группы "Доверие" Сергея Вельможного тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Стоит добавить также, что после появления первых заболевших среди депутатов Верховная Рада ушла на карантин. Однако их работа не останавливается – комитеты заседают с помощью видеосвязи, руководство парламента и лидеры фракций собираются экипированные масками и перчатками.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 марта президент Владимир Зеленский провел встречу с лидерами фракций перед внеочередным заседанием Рады. Глава государства призвал обеспечить максимальную явку депутатов в парламент для принятия важных законов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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