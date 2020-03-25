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Коронавирус против санкций: Кулеба раскрыл коварный план Москвы

25 марта, 10:10

Денис Беспалов

Россия пытается манипулировать пандемией и призывает к снятию санкций под прикрытием гуманитарных соображений

Россия пытается использовать пандемию COVID-19 чтобы добиться снятия санкций, введенных за агрессию РФ против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с министром иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофодом, передает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, Россия пытается манипулировать пандемией и призывает к снятию санкций под прикрытием гуманитарных соображений, поскольку, как утверждают в Москве, во время мирового экономического кризиса нужно снять секторальные ограничения.

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"Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины. Соответственно, они могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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В свою очередь, министр иностранных дел Дании заверил, что разделяет именно такой подход.

Ранее в Кремле заговорили о в взаимной отмене санкций, которые якобы мешают борьбе с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия санкции коронавирус Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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