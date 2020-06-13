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Коронавирус снова атакует нардепов: кто заболел

13 июня, 23:43

Елена Вус Елена Вус

3 июня Перебийнис принимал участие в заседании комитета Рады

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Перебийнис подхватил коронавирус COVID-19.

Об этом сообщил нардеп из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"COVID-19 заболел нардеп от "Слуги народа" Максим Перебийнис", – написал он в своем Telegram-канале.

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Напомним, что Максим Перебыйнис является председателем подкомитета по вопросам здравоохранения комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

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Как следует из информации на его страничке в Facebook, 3 июня он принимал участие в заседании комитета Рады.

Ранее главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что в Верховной Раде продолжают оставаться на больничном трое депутатов, заразившихся коронавирусом.Кравчук добавила, что в "Слуге народа" коронавирусом переболели 10-12 депутатов.

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Напомним, 13 мая Верховная Рада приняла решение о выходе из карантина, в котором была два месяца и работала в режиме внеочередных заседаний. С 19 мая началась первая пленарная неделя, но депутаты смогли поработать только два дня и еще два заседания отменили из-за новых коронавирусных депутатов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Верховная Рада депутат коронавирус слуга народа COVID-19

Источник: Сегодня

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