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Коронавирус сорвал пять важных визитов в Украину: озвучены имена

20 марта, 11:53

Сергей Мартынец

Страны закрываются на карантин, международные визиты отменяются

Из-за коронавируса в Украину отложили визиты пять высокопоставленных лиц, в том числе три лидера иностранных государств.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины в ответе на журналистский запрос "Українських новин".

В связи со стремительным распространением пандемии коронавируса COVID-19 в мире были отменены (по состоянию на 18 марта 2020 года) визиты пяти иностранных высших должностных лиц в Украину:

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  • высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля (визит планировался 15-17 марта);
  • президента Международного комитета Красного креста Петера Маурера (16-20 марта);
  • президента Литвы Гитанаса Науседы (19-20 марта);
  • президента Грузии Саломе Зурабишвили (20-21 марта);
  • президента Швейцарии Симонетты Соммаруги (24-26 марта).

В Офисе украинского президента отметили, что Киевом не прекратил контакты с выше указанными иностранными лидерами, рассматриваются варианты новых дат визитов после нормализации ситуации с пандемией в Украине и мире.

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Как сообщали новости "Сегодня", 12 март также не состоялась из-за коронавируса встреча советников лидеров стран "нормандского формата" для обсуждения подготовки встречи самих президентов в Берлине.

Отметим, что в мире ситуация пока не стабилизирована. На сегодняшний день насчитывается более 244 тыс. инфицированных, а число жертв превысило 10 тыс. В то же время более 86 тыс. человек выздоровели. Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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