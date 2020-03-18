Коронавирус в Раде: часть депутатов от "Голоса" самоизолируются

Сергей Шахов контактировал с рядом коллег, и теперь депутаты начинаются принимать меры

Депутаты из фракции "Голос", которые контактировали с зараженным коллегой Сергеем Шаховым, перейдут в режим самоизоляции.

Так, нардеп Ярослав Юрчишин в Facebook сообщил, что он был на эфирах вместе с Шаховым 12 и 13 марта, поэтому решил изолироваться до 23 марта.

"После получения информации о диагнозе господина Сергея, я сразу же перешел в режим добровольной самоизоляции. Согласно рекомендациям ВОЗ, МОЗ и коллеги Ольги Стефанишиной буду в ней до 23.03, то есть время, за которое вирус может проявиться. Готов к любым иным действиям, которые будут гарантировать безопасность окружающим. Не волнуйтесь, симптомов нет, чувствую себя хорошо. Главное во время эпидемии вести себя ответственно", – написал депутат.

Реклама

Читайте также: В Раде ищут коронавирус после заражения нардепа Шахова: подробности

В тренде Зеленский подписал важные законы по борьбе с коронавирусом

В то же время пресс-секретарь фракции Ярема Дух рассказал журналистам, что депутаты "Голоса", контактировавшие с Шаховым, самолизолируются – они минимизировали все социальные контакты и будут появляться только на необходимых публичных мероприятиях, где будут придерживаться безопасной дистанции.

"Депутаты, которые на прошлой неделе контактировали с Шаховым, перейдут на самоизоляцию и будут придерживаться всех правил. О любых изменениях состояния здоровья будут уведомлять семейного врача. Мы выполняем все требования Министерства здравоохранения и аппарата Верховной Рады, а работники партии на этой неделе уже работают удаленно", – сообщили он.

Как сообщали новости "Сегодня", Сергей Шахов заразился коронавирусом. Он рассказал, что сначала обратился в частную клинику, которая не смогла диагностировать у него вирус, однако после повторного обследования уже государственными врачами, был подтвержден у него коронавирус и сейчас он находится на самоизоляции.

Стало известно, что депутат вернулся из Европы 11 марта, а уже 12 числа отправился сначала на телевидение, а потом в Раду. Он принял участие в заседании комитета по вопросам экологии, после чего почувствовал ухудшение состояния здоровья. Стало известно, кого Шахов мог заразить в Раде из своих коллег.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама