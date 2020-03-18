Коронавирус в Украине: Зеленский договорился о помощи от Красного креста

Глава государства обсудил борьбу с пандемией и ситуацию на Донбассе

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Международного комитета Красного креста (МККК) Петером Маурером и договорился о предоставлении нашей стране медицинского оборудования и медикаментов для борьбы с коронвирусом в Украине, сообщает Офис главы государства.

Была достигнута договоренность о сотрудничества Украины и МККК по противодействию пандемии коронавируса. Они договорились о предоставлении Украине Красным крестом определенного медицинского оборудования и лекарств, которые запрашивала украинская сторона.

Также Зеленский и Маурер обсудили обеспечения доступа сотрудников этой международной организации к удерживаемым на Донбассе, в Крыму и в России украинским пленным. Отметим, что ранее Красный крест уже заявлял о готовности отправиться в "Л/ДНР".

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Президент МККК пообещал взять на личный контроль вопрос доступа работников Красного креста к пленным, напомнив, что это было согласованно в рамках "нормандской встречи" в Париже.

Президент Украины высоко оценил роль МККК как нейтрального посредника в освобождении задержанных Россией украинцев 29 декабря 2019 года. Собеседники договорились координировать дальнейшие усилия по обмену удерживаемыми лицами. Стороны также обсудили важность сотрудничества с целью розыска украинцев, пропавших без вести на территории ОРДЛО и в оккупированном Крыму.

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Петер Маурер положительно оценил усилия Украины, направленные на достижение мира на Донбассе, а Владимир Зеленский поблагодарил за гуманитарную помощь, оказанную пострадавшим от войны и внутренне перемещенным лицам.

Собеседники договорились, что визит президента МККК в Украину, в частности для личного ознакомления с гуманитарной ситуацией в Донбассе, состоится, по возможности, в ближайшее время.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Красном кресте заявляли, что коронавирус несет большую угрозу населению Донбасса. Глава представительства Международного комитета Красного Креста в Украине Флоренс Жиллетт отмечала, что система здравоохранения может не обеспечить нужной защиты для жителей региона.

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