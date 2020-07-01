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Коронавирус в Украине: Зеленский отметил позитивные моменты

1 июля, 13:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Уровень ухода за коронавирусными больными и защита медиков серьезно улучшился

В Украине не только падает количество новых больных за сутки, но стало и меньше зараженных коронавирусом медиков благодаря улучшению их защиты.

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Об этом шла речь на традиционном совещании у президента Украины, передает пресс-служба ОПУ.

Главе государства доложили, что показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос и сейчас составляет 58 человек на 100 тысяч населения, но при этом задействование аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) достаточно низкое – всего 6,5%. Стоит отметить, что накануне премьер Денис Шмыгаль говорил, что при показателе 60 человек на 100 тысяч будут принимать решение об ужесточении карантина по всей стране.

При этом глава государства положительно оценил уровень ухода за больными и защиты медиков.

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"У нас довольно неплохой уход за больными. Ведь и уровень задействования ИВЛов, и уровень смертности довольно низкий. Мы также стали лучше защищать медицинских работников. Если в середине апреля среди заболевших медики составили пятую часть, то сейчас их 9,5%. Любой больной должен получить всю необходимую помощь, но медиков надо защищать больше, ведь они – на передовой", – сказал Зеленский.

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А тем временем правительство готовится ко второй волне эпидемии. Национальная полиция доложила, что за последние сутки вручила 484 протокола общественным заведениям, таким как рестораны, ночные клубы и другие, где зафиксировано нарушение карантина.

Как сообщали новости Сегодня", на днях Владимир Зеленский отмечал, что на западе страны все больше заполняются больницы коронавирусными больными. Он надеется, что удастся избежать худшего сценария, но призвал готовиться ко второй волне эпидемии. А тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил условия для усиления карантина, не исключил даже остановку общественного транспорта. Глава правительства также назвал самые проблемные регионы – главных кандидатов на ужесточение ограничений.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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медики Владимир Зеленский коронавирус ИВЛ

Источник: Сегодня

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