Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,77
29,46
  1. Новости политики

Коронавирус в Украине: Зеленский предупредил об угрозе "второй волны"

23 мая, 15:44

Руслан Ровик

Президенту доложили о ситуации с ослаблением карантина в различных областях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании, посвященном борьбе с распространением COVID-19, напомнил об угрозе второй волны заболевания и выслушал отчеты о ситуации с переходом страны к адаптивному карантину.

Как сообщили на официальном сайте главы государства, в мероприятии принимали участие представители Кабинета министров и правоохранительных органов.

"Больницы, медики, аптеки – везде должны быть маски, дезинфекторы, оборудование. Закупки продолжаются слишком долго. Нужно искать выходы, чтобы сократить этот процесс, чтобы в дальнейшем министерство закупало все быстрее", - предупредил Зеленский.

Реклама

Президент отметил, что всем известны сложности бюрократии и поручил искать пути для упрощения необходимых процедур.

"Каждая задержка может стоить нам жизней. В мире ожидают второй волны коронавируса. Мы сравнительно хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней. Должны быть готовы со всеми процедурами и в дальнейшем", – напомнил глава государства.

В тренде
Заседание Совбеза ООН по Крыму: почему опозорилась Россия

Также президенту доложили о том, что шесть областей все еще не готовы к снятию части карантинных ограничений – Черновицкая, Ровенская, Львовская, Киевская, Закарпатская и Волынская.

В то же время, в других областях местные власти могут открыть детские сады, запустить общественный транспорт, проводить спортивные мероприятия без участия зрителей, и возобновить работу гостиниц с определенными ограничениями при условии выполнения мер безопасности.

Реклама

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине с 25 мая, как очередное послабление карантина, разрешается работа детских садикови назвал основные противоэпидемиологические мероприятия, которые рекомендуется проводить в детских садах.

О том, как ослабляют карантин в Европе, – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин заболевание Владимир Зеленский коронавирус Кабинет министров

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как Украине вступить в НАТО, воюя с Россией: Волкер предложил вариант
Как Украине вступить в НАТО, воюя с Россией: Волкер предложил вариантПолитика
Порошенко вызывают на допрос в ГБР по
Порошенко вызывают на допрос в ГБР по "делу картин"Политика
Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломаты
Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломатыПолитика
Эскалация на Донбассе: причины и последствия
Эскалация на Донбассе: причины и последствияДонбасс
Совбез ООН по Крыму: победа или провал Кремля
Совбез ООН по Крыму: победа или провал КремляПолитика
Ослабление карантина в Украине: что разрешат в регионах
Ослабление карантина в Украине: что разрешат в регионахПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...