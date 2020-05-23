Коронавирус в Украине: Зеленский предупредил об угрозе "второй волны"

Президенту доложили о ситуации с ослаблением карантина в различных областях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании, посвященном борьбе с распространением COVID-19, напомнил об угрозе второй волны заболевания и выслушал отчеты о ситуации с переходом страны к адаптивному карантину.

Как сообщили на официальном сайте главы государства, в мероприятии принимали участие представители Кабинета министров и правоохранительных органов.

"Больницы, медики, аптеки – везде должны быть маски, дезинфекторы, оборудование. Закупки продолжаются слишком долго. Нужно искать выходы, чтобы сократить этот процесс, чтобы в дальнейшем министерство закупало все быстрее", - предупредил Зеленский.

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Президент отметил, что всем известны сложности бюрократии и поручил искать пути для упрощения необходимых процедур.

"Каждая задержка может стоить нам жизней. В мире ожидают второй волны коронавируса. Мы сравнительно хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней. Должны быть готовы со всеми процедурами и в дальнейшем", – напомнил глава государства.

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Также президенту доложили о том, что шесть областей все еще не готовы к снятию части карантинных ограничений – Черновицкая, Ровенская, Львовская, Киевская, Закарпатская и Волынская.

В то же время, в других областях местные власти могут открыть детские сады, запустить общественный транспорт, проводить спортивные мероприятия без участия зрителей, и возобновить работу гостиниц с определенными ограничениями при условии выполнения мер безопасности.

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Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине с 25 мая, как очередное послабление карантина, разрешается работа детских садикови назвал основные противоэпидемиологические мероприятия, которые рекомендуется проводить в детских садах.

О том, как ослабляют карантин в Европе, – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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