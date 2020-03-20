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Коронавирус помешал мирному урегулированию на Донбассе

20 марта, 16:44

Станислав Кожемякин

Очередная сессия переговоров в Минске состоится в онлайн-формате

Из-за широко распространившейся эпидемии коронавируса COVID-19 встреча Трехсторонней контактной группы, которая была запланирована на 25 марта, может пройти в формате видеоконференции.

Об этом в интервью "Левому берегу" сказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который представляет Украину в политической подгруппе на переговорах в Минске.

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"Мы ожидаем от ОБСЕ предложения по поводу организации видеоконференции. Но в любом случае очевидно, что перелеты сейчас невозможны", – заявил он.

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В то же время, Резников не сказал, будет ли в режиме видеоконференции обсуждаться вопрос Консультативного совета по политическим вопросам, который договорились создать с целью выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в "нормандском формате".

Как сообщали новости "Сегодня", в Минске договорились о якобы прямых переговорах с "Л/ДНР". В СМИ появился документ Трехсторонней контактной группы о создании Консультативного совета, который, среди прочего, предполагает присутствие за одним столом на переговорах в политической подгруппе представителей оккупированных территорий. Отметим, что ранее официальный Киев неоднократно исключал какие-либо переговоры с боевиками.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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