Коронавирус заставил пересмотреть принцип финансирования инфекционных больниц в Украине – Ляшко

Принцип «деньги ходят за пациентом» в этом случае себя не оправдал

Коронавирус заставил пересмотреть принцип финансирования инфекционных больниц в Украине во время медреформы.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.

По его мнению, медреформа "споткнулась" из-за пандемии коронавируса.

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В Украине, так же, как в Европе, не были готовы к тому, что понадобится такое количество мест в инфекционных учреждениях. Поэтому принцип "деньги ходят за пациентом" здесь себя не оправдал.

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Напомним, что месяц назад запустился второй этап медреформы. Однако вокруг будущего реформы ведется еще больше дискуссий.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что реформа системы здравоохранения Украины, разработанная предыдущими руководителями МОЗ, основанная на отдельных элементах моделей западных стран, но совсем не адаптирована к украинским реалиям.

Напомним, что Степанов объявил, что Минздрав приступает к выполнению поручения президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в реформе здравоохранения.

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