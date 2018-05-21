Коррупция и фашизм: Климпуш-Цинцадзе назвала мифы Москвы об Украине

По словам вице-премьера, правда заключается в том, что Украина борется с коррупцией

Россия пытается навязать миру видение Украины как государства не сложившегося, коррумпированного и фашистского. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью польскому порталу Onet.

"Россия пытается навязать миру нарратив о том, что Украина – это государство в состоянии упадка, коррумпированное и фашистское. Это мифы, которые лежат в основе этой риторики", – отметила она.

По словам вице-премьера, правда заключается в том, что Украина борется с коррупцией.

"Надо только подчеркнуть один факт: четыре года назад у нас не было антикоррупционного законодательства, никаких институтов, которые боролись бы с такими патологиями, и механизмов борьбы с ними. Все это уже существует или создается", – заявила Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что Россия очень активна во многих европейских столицах.

"Я имею в виду дезинформационные кампании, манипулирование, пропаганду, деловую деятельность, научные и исследовательские центры или финансирование западных политических партий. После таких событий, как российское вмешательство в президентские выборы в США или попытка убийства Сергея Скрипаля, мы должны бить тревогу", – считает вице-премьер.

Напомним, в Европарламенте прошли дебаты о влиянии российской пропаганды.

Как известно, заместитель генсека НАТО Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен, отвечающий за разведку и безопасность, обвинил Россию в распространении пропаганды в интернете.