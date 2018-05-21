Коррупция и фашизм: Климпуш-Цинцадзе назвала мифы Москвы об Украине

Сегодня, 13:34

По словам вице-премьера, правда заключается в том, что Украина борется с коррупцией

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: Chelmiee Wikimedia
Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: Chelmiee Wikimedia

Россия пытается навязать миру видение Украины как государства не сложившегося, коррумпированного и фашистского. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью польскому порталу Onet.

"Россия пытается навязать миру нарратив о том, что Украина – это государство в состоянии упадка, коррумпированное и фашистское. Это мифы, которые лежат в основе этой риторики", – отметила она.

По словам вице-премьера, правда заключается в том, что Украина борется с коррупцией.

"Надо только подчеркнуть один факт: четыре года назад у нас не было антикоррупционного законодательства, никаких институтов, которые боролись бы с такими патологиями, и механизмов борьбы с ними. Все это уже существует или создается", – заявила Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что Россия очень активна во многих европейских столицах.

"Я имею в виду дезинформационные кампании, манипулирование, пропаганду, деловую деятельность, научные и исследовательские центры или финансирование западных политических партий. После таких событий, как российское вмешательство в президентские выборы в США или попытка убийства Сергея Скрипаля, мы должны бить тревогу", – считает вице-премьер.

Напомним, в Европарламенте прошли дебаты о влиянии российской пропаганды.

Как известно, заместитель генсека НАТО Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен, отвечающий за разведку и безопасность, обвинил Россию в распространении пропаганды в интернете.
Россия, Украина, пропаганда, Климпуш-Цинцадзе, дезинформация

Вы сейчас просматриваете новость "Коррупция и фашизм: Климпуш-Цинцадзе назвала мифы Москвы об Украине". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Европейская правда

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей директора "РИА Новости-Украина"

16 Мая, 06:23

Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения Кириллу Вышинскому

Украина

Фото: пресс-служба СБУ

Стали известны причины обысков в агентстве "РИА Новости – Украина" (обновлено)

15 Мая, 12:10

Агентство находилось под прямым руководством главного пропангандистского СМИ России
Загрузка...

Евросоюз

Фото: THINKSTOCK

"Гибридные атаки" со стороны России обеспокоили НАТО

14 Мая, 19:33

Кибератаки и пропагандистские акции обходятся дешевле, чем традиционные средства ведения войны, отметили в Альянсе

Другие страны

Фото: gettyimages

Сталин хотел спровоцировать войну в Европе: историк о причинах Второй мировой

9 Мая, 19:01

Подготовка Сталина к победоносной мировой войне началась с так называемой "индустриализации" в 1927 году

Россия

Фото: AFP

Культ Сталина в России: историк рассказал о "дутой" популярности диктатора

9 Мая, 12:24

 Книги о Сталине в России издают на государственные деньги, но их никто не покупает

Россия

Фото: pixabay.com

Как работает пропаганда РФ и почему в Чехии не рады "Ночным волкам": обзор зарубежных СМИ

5 Мая, 16:32

Журналистов заинтересовал рост лидера КНДР, а американские экономисты написали открытое письмо Трампу
Загрузка...