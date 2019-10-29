"Коррупцию будем выжигать напалмом": Гончарук обратился к бизнесу

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Недавно Украина заметно поднялась в рейтинге Doing Business, но для бизнеса есть немало проблем, а главная – коррупция. Премьер-министр Алексей Гончарук призвал сообщать о каком-либо давлении или коррупционных проявлениях. Об этом он сказал на Инвестиционном форуме в Мариуполе.

Он отметил, что сейчас бизнес не особо спешит сотрудничать с властью или правоохранительными органами и не выносит на публику коррупционеров.

"Мы сделаем все, чтобы бизнес забыл, что такое коррупция. Сегодня на высшем уровне коррупция уже отсутствует. Мы не сталкиваемся сейчас со случаями, когда кто-то от кого-то на высшем уровне требует взяток. Если вам известны такие факты, сообщайте нам. Мы будем выжигать эти вещи напалмом. <...> Но, конечно, чтобы перезапустить всю власть – а это десятки тысяч чиновников, – чтобы очистить все системы, нам нужно определенное время и ваша помощь. Я не раз и не два встречался с разными компаниями, спрашивая их о проблемах. И очень часто я сталкиваюсь с ситуацией, когда проблемы, вроде бы есть, частно о них говорить готовы, а в публичную плоскость выходить не готовы, бороться не готовы, давать показания не готовы, сотрудничать с правоохранительными органами не готовы. Я прошу вас, если у вас есть информация, если на вас давят, ставят палки в колеса, сообщайте нам. Мы должны быть вооружены вашей информацией, чтобы вместе создать условия", – обратился Гончарук к бизнесу.

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Премьер отметил, что пока процесс борьбы с коррупцией в самом разгаре, крупным инвесторам необходима индивидуальная поддержка.

"В правительстве уже создан специальный офис, который будет заниматься вашими проблемами. Бизнес в Украине должен тратить энергию и ресурсы на то, чтобы зарабатывать деньги, а не на то, чтобы получить государственные бумажки", – добавил глава правительства.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 октября Верховная Рада приняла закон о защите обличителей коррупции. Теперь за сдачу коррупционера правоохранителям украинцы смогут получить вознаграждение.

Кроме того, на днях президент Владимир Зеленский прибыл в НАБУ. Он попросил прокуроров и детективов усилить борьбу с топ-коррупционерами и пообещал, что у них полностью будут развязаны руки и никто из власти на ни не будет оказывать влияния.

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