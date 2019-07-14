Кортеж Зеленского попал в ДТП: подробности и видео
В результате ДТП с тремя автомобилями никто не пострадал
Сегодня, 14 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей из кортежа президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба Управления госохраны.
Сообщается, что микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП. В результате происшествия жертв нет.
Сейчас на месте ДТП работают правоохранительные органы.
Уточняется, что автомобиля Зеленского среди машин, попавших в ДТП, не было. Кроме микроавтобуса, в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении.
СМИ сообщают, что кортеж попал в ДТП в Запорожской области.
Как сообщалось, впервые в статусе главы государства в Днепре побывал Владимир Зеленский. В городе он уделил внимание сразу нескольким болевым точкам: аэропорту, объездной дороге, а также ремонту многострадального Нового моста.
Кроме того, президент успел заключить пари с мэром города Борисом Филатовыми пообщаться с горожанами. Корреспондент "Сегодня" побывал на встрече с гарантом и узнал, какие изменения ждут Днепр.
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