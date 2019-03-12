Крах Договора о дружбе: Москва направила Украине ноту с обвинениями
Россия цинично отрицает свою вину в прекращении "дружбы" с Украиной, выдвинув ряд претензий
В связи с прекращением действия Договора о дружбе между Украиной и Россией, Министерство иностранных дел РФ направило ноту Киеву с обвинениями украинской стороны в нарушении документа. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
"Допускаем, что Договор мог несколько устареть, все-таки подписан он был более 20 лет назад. Но произошло это явно не по вине Москвы, которая всегда заявляла о готовности к переговорам и обсуждению конкретных предложений по модернизации договорно-правовой базы, включая Договор о дружбе 1997 года", – говорится в сообщении.
Так, в Москве считают грубым нарушением Договора стремление Украины присоединиться к НАТО, особенно на фоне военной агрессии России. Это якобы несет угрозу самой России и такой вариант не предусматривается в Договоре.
Также в МИД РФ видят угрозу русскоговорящему населению в Украине, которую якобы несет нынешняя власть. Однако даже спецпредставитель США Курт Волкер ранее говорил, что русскоязычные на Донбассе страдают именно от действий России.
Россияне вспомнили и о запрете гастролировать российским артистам в Украине, которые незаконно посещали оккупированные территории, ограничения российской печатной продукции и фильмов на телевидении.
"Выше приведенной информации, как представляется, достаточно, чтобы трезво оценить, кто и когда начал нарушать Большой договор. Все это мы подробно изложили в соответствующей ноте в МИД Украины", – заявили в МИД РФ.
В то же время стоит напомнить Москве, что ограничения для россиян в Украине и европейский курс страны появились не на пустом месте. После захвата Крыма и начала войны на Донбассе, Украине пришлось решать вопрос своей безопасности и территориальной целостности, поэтому активно был взят курс на НАТО и сотрудничество с Западом. Также стоит упомянуть нарушение Россией Будапештского меморандума, в котором Москва обязалась защищать Украину и никогда не применять против нее оружие.
|Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. "Большой договор"), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет.
Аннексия Крыма
Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
Война на Донбассе
Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.
Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, количество погибших с начала войны на Донбассе за период с апреля 2014 до конца 2018 года от 12,8 до 13 тысяч человек. По данным миссии, около 3300 погибших – гражданские, 4000 – украинские военнослужащие, 5500 – российские боевики. Кроме того, от 27 до 30 тысяч человек получили ранения во время вооруженного конфликта.
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