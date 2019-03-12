Крах Договора о дружбе: Москва направила Украине ноту с обвинениями

Россия цинично отрицает свою вину в прекращении "дружбы" с Украиной, выдвинув ряд претензий

Фото: Сегодня

Крах Договора о дружбе: Москва направила Украине ноту с обвинениями //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/775/751/5c877575117ce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/775/751/5c877575117ce.jpg 2019-03-12T11:13:00+02:00 Политика Россия цинично отрицает свою вину в прекращении «дружбы» с Украиной, выдвинув ряд претензий

В связи с прекращением действия Договора о дружбе между Украиной и Россией, Министерство иностранных дел РФ направило ноту Киеву с обвинениями украинской стороны в нарушении документа. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"Допускаем, что Договор мог несколько устареть, все-таки подписан он был более 20 лет назад. Но произошло это явно не по вине Москвы, которая всегда заявляла о готовности к переговорам и обсуждению конкретных предложений по модернизации договорно-правовой базы, включая Договор о дружбе 1997 года", – говорится в сообщении.

Так, в Москве считают грубым нарушением Договора стремление Украины присоединиться к НАТО, особенно на фоне военной агрессии России. Это якобы несет угрозу самой России и такой вариант не предусматривается в Договоре.

Также в МИД РФ видят угрозу русскоговорящему населению в Украине, которую якобы несет нынешняя власть. Однако даже спецпредставитель США Курт Волкер ранее говорил, что русскоязычные на Донбассе страдают именно от действий России.

Россияне вспомнили и о запрете гастролировать российским артистам в Украине, которые незаконно посещали оккупированные территории, ограничения российской печатной продукции и фильмов на телевидении.

"Выше приведенной информации, как представляется, достаточно, чтобы трезво оценить, кто и когда начал нарушать Большой договор. Все это мы подробно изложили в соответствующей ноте в МИД Украины", – заявили в МИД РФ.

В то же время стоит напомнить Москве, что ограничения для россиян в Украине и европейский курс страны появились не на пустом месте. После захвата Крыма и начала войны на Донбассе, Украине пришлось решать вопрос своей безопасности и территориальной целостности, поэтому активно был взят курс на НАТО и сотрудничество с Западом. Также стоит упомянуть нарушение Россией Будапештского меморандума, в котором Москва обязалась защищать Украину и никогда не применять против нее оружие.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. "Большой договор"), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет.

Аннексия Крыма

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, количество погибших с начала войны на Донбассе за период с апреля 2014 до конца 2018 года от 12,8 до 13 тысяч человек. По данным миссии, около 3300 погибших – гражданские, 4000 – украинские военнослужащие, 5500 – российские боевики. Кроме того, от 27 до 30 тысяч человек получили ранения во время вооруженного конфликта.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Крах Договора о дружбе: Москва направила Украине ноту с обвинениями". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.