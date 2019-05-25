Красная линия для Кремля: как в Украине реагировали на решение Морского трибунала

Приказ Международного трибунала ООН – важный шаг для освобождения украинских патриотов из российского плена

Решение Международного трибунала по морскому праву, который обязал Россию немедленно освободить пленных украинских моряков и корабли ВМСУ , а также вернуть их в Украину, вызвало бурную реакцию украинских дипломатов и политиков.

Пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко приветствовал решение Международного трибунала по морскому праву в поддержку Украины.

"Благодарю профессиональную команду украинских дипломатов, которые в этот сложный период остаются на защите настоящих национальных интересов. Это решение – очередная красная линия для Кремля, как и подтверждение правильности выбранной нами стратегии", – подчеркнул он.

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов , заявил, что это – важный шаг для освобождения украинских патриотов из российского плена и признания России государством-террористом в международных судах.

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин иронично отозвался о реакции МИД РФ на решение Морского трибунала, назвав ее "вялой" и "беззубой". "Россия должна вернуть украинские корабли, а главное – освободить наших моряков", – напомнил он и поздравил коллег с победой.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник поблагодарил мировые СМИ за интерес к важной теме освобождения украинских моряков.

А политический блогер Назар Приходько выложил в сети оригинал решения Трибунала с требованием об освобождении украинских моярков и кораблей.

Напомним, что действующий глава государства Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной .

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