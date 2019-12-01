Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей Нормандской четверки

Запад с Украиной играет, как кошка с мышью и помогает Киеву только на словах

Леонид Кравчук / Фото: Getty Images

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук давал уже украинскому лидеру Владимиру Зеленскому советы, и теперь призвал его накануне встречи Нормандской четверки защищать Украине на переговорах.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает "Новое время".

Он считает, что Запад с Украиной играет, как кошка с мышью и помогает Киеву только на словах.

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"Следует защищать Украину. Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду – нас обманули с Будапештским меморандумом. Главное здесь – мужество, воля и смелость заявить об этих интересах. Украина предприняла шаги, которые от нее хотели. Посмотрим, что они (лидеры Нормандской четверки) скажут, и в первую очередь (президент РФ) Путин", – сказал Кравчук.

Отметим, что и в Украине, и в России не исключают, что на полях "нормандского" саммита может состояться личная встреча президентов Украины и России. Как сообщали новости "Сегодня", ранее Леонид Кравчук говорил, что Зеленскому нужно сказать Путину при встрече. Он отметил, что в риторике нынешнего украинского президента нет ни намека на сдачу украинских интересов либо о смене политического курса страны.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вдаются в тонкости переговоров; Москва хочет, как минимум, протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно быстрее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности по Донбассу капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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